Shop in A Bag: una nuova suite di servizi di connettività di rete e digital per il retail

Professional Link (PLINK), l’azienda italiana titolare di licenza nazionale per fornitura del servizio telefonico e di servizi di comunicazione dati e cloud, arricchisce la propria offerta di connettività con Shop in A Bag, una suite di servizi di connettività di rete e digital progettati appositamente per il mercato retail: dall’apertura di nuovi punti vendita allo shopping mobile e online, Shop in A Bag risponde in maniera semplice ed efficace alle sfide dei retailer in oltre 180 paesi nel mondo.

Indipendentemente dalla dislocazione dei punti di vendita, fisici o digitali, infatti, Shop in A Bag fornisce un ecosistema di servizi che cooperano tra loro per garantire una customer selling experience ottimale, a partire dalla creazione di infrastrutture di rete complesse e geograficamente distribuite, alla connettività immediata ed efficiente al 100%, grazie anche alla selezione di partner e carrier locali e alla capacità di gestire le differenti normative in ogni paese.

Grazie alla elevata larghezza di banda resa disponibile da Shop in A Bag, che prevede rete Wi-Fi multipla, banda larga o fibra ad alta velocità e il servizio di backup su Cloud PLINK IaaS (Infrastructure as a Service), ogni store può contare su continuità del servizio ed elevata resilienza, caratteristiche fondamentali per il coinvolgimento del cliente sul punto vendita, tramite dispositivi mobili e digital gestiti dai commessi, nel

Mobile Commerce o online, garantendo la migliore esperienza di vendita e pagamento.

Per lo stesso motivo, la sicurezza con Shop in A Bag è garantita da una soluzione di crittografia (IPSEC), e integrità dei dati: forte della propria esperienza venticinquennale, Professional Link si propone sempre più come partner di valore anche per le imprese in ambito retail, fornendo i propri servizi comprensivi di un monitoraggio dedicato e continuativo attraverso il PLINK Network Operation Center, in grado di provvedere ad un intervento immediato in caso di necessità.

Shop in A Bag in 6 punti

1. Implementazione rapida, per ridurre il time-to-market e garantire che i servizi di rete e digital dei negozi siano pronti in tempo per le nuove aperture e disponibili al 100% durante l’operatività quotidiana, grazie a SIM single-network o multi-network e backup dei circuiti

2. Provisioning e gestione della WAN, che estendono i data services del negozio al mondo esterno, collegandolo agli HQ/DC dei clienti, a Internet pubblico e ai fornitori di servizi cloud anche all’estero, con larghezza di banda da 512 Kbps a 1 Gbps su ADSL, SDSL, VDSL, FTTH, FTTP.

3. Security management, attraverso diverse opzioni che implementano servizi di sicurezza avanzati e personalizzati in base alle esigenze del cliente, a partire dalla prevenzione.

4. Gestione LAN/WLAN: Shop in A Bag può includere anche la configurazione, la gestione e il monitoraggio di switch LAN e punti di accesso Wi-Fi, per garantire la migliore esperienza di vendita e pagamento.

5. Servizio VoIP costruito su un’architettura PBX Cloud ridondante disponibile al 99,99%, copre oltre ottanta Paesi con un unico contratto.

6. Cloud IaaS. I clienti di Shop in A Bag possono accedere al Cloud privato PLINK Ambra, per usufruire di Data Backup, Storage, File storage e Disaster Recovery.

“In un contesto sempre più evoluto e competitivo a livello di customer experience, non è possibile trascurare alcun dettaglio ed è fondamentale che tutta la tecnologia abilitante sia senza soluzione di continuità, oltre che impercettibile a cliente ed operatori. Conoscendo bene le sfide del mondo retail, abbiamo creato Shop in A Bag, un ecosistema di servizi che cooperano tra loro in maniera flessibile e personalizzabile per rendere operativi i punti di vendita nei tempi stabiliti, indipendentemente dalla loro localizzazione. Come con una shopper, è possibile prendere solo gli elementi che servono e lasciare sullo scaffale il resto”, afferma Andrea Ferlin, CEO di Professional Link.