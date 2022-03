Si allarga l’offerta per i Contact Center di GoTo

GoTo, azienda di software per il lavoro flessibile, precedentemente nota come LogMeIn, ha annunciato l’evoluzione della sua soluzione Contact-Center-as-a-Service (CCaaS), all’interno del prodotto GoTo Connect. Questa soluzione conveniente, flessibile e ricca di funzionalità per le comunicazioni con i clienti è progettata per aiutare a incrementare le vendite, migliorare le esperienze dei clienti e supportare i dipendenti abilitando l’interazione in sicurezza di clienti e potenziali clienti attraverso più canali. Sviluppato all’interno della nuova applicazione GoTo, Contact Center di GoTo è l’unica soluzione pensata per le piccole e medie imprese (PMI) che consente un lavoro flessibile per il personale a contatto con i clienti, fornendo anche agli utenti la possibilità di accedere a un’offerta gratuita di gestione e supporto IT per i dipendenti grazie al recente lancio di GoTo Resolve.

Il lavoro a distanza destinato a restare e le aziende oggi si trovano nella posizione di dover supportare una forza lavoro geograficamente diffusa. Senza la giusta tecnologia per consentire la comunicazione con i clienti, le imprese potrebbero rischiare di perdere opportunità di business, tempo prezioso e la comprensione delle prestazioni dei clienti. Tuttavia, le capacità tradizionali di contact center, inizialmente pensate per aiutare a mitigare questi rischi, sono spesso troppo costose ed eccessivamente complicate da implementare per le piccole e medie imprese (PMI). Progettata appositamente per le PMI, la soluzione Contact Center di GoTo è incredibilmente facile da implementare, gestire, aggiornare e scalare.

“GoTo mira a rendere il lavoro remoto facile e conveniente per tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Espandendo le opzioni di Contact Center di GoTo, miriamo a soddisfare le crescenti esigenze di coinvolgimento dei clienti”, ha dichiarato Paddy Srinivasan, Chief Product and Technology Officer di GoTo. “Con il nuovo Contact Center di GoTo, una soluzione semplice, facile da implementare e conveniente, crediamo che soprattutto le piccole imprese potranno trarre vantaggio dalla capacità di dialogare con i loro clienti attraverso una varietà di canali. Sono finiti i giorni in cui le PMI pensavano che i contact center fossero costosi, complicati e fuori dalla loro portata.”

La soluzione Contact Center di GoTo si è evoluta per soddisfare le esigenze delle PMI con aggiornamenti che includono:

se un dipendente ha un problema informatico, significa che non può aiutare i clienti o chiudere un accordo. I prodotti di supporto di GoTo, tra cui il nuovissimo GoTo Resolve, integrano le funzionalità di GoTo Connect in modo che i team che si rivolgono ai clienti abbiano ora accesso agli strumenti di supporto necessari da un unico fornitore.

con GoTo, i clienti possono ora interagire su una varietà di canali, tra cui voce, riunioni video, SMS, chat web e social, a seconda delle preferenze del cliente o della modalità di interazione con canali esterni.

le analisi in tempo reale aiutano i leader e i clienti a capire le prestazioni di business da una posizione centralizzata, per aiutarli a prendere decisioni aziendali migliori e monitorare i progressi verso gli obiettivi dei clienti giornalieri, settimanali e a lungo termine.

funzionalità che rendono i vostri team che si rivolgono ai clienti più produttivi, come un dialer in uscita per accelerare la velocità delle chiamate di vendita o messaggi vocali preregistrati da riprodurre automaticamente mentre si passa alla chiamata successiva. Le funzioni per i clienti, come i richiami in coda, restituiscono tempo ai clienti e creano esperienze migliori.

progettata con la massima semplicità, la soluzione Contact Center di GoTo è facile da implementare e gestire, con tutte le caratteristiche essenziali di cui le PMI hanno bisogno a un prezzo accessibile, a una frazione di quello che costerebbe un servizio Contact Center tradizionale.

Disponibilità internazionale

La soluzione Contact Center di GoTo è disponibile in Australia, Brasile, Canada, Germania, Irlanda, Messico, Regno Unito, Stati Uniti e Italia, con prezzi mensili a partire da 29 dollari per utente.