Sinora, azienda di system integration specializzata nel mondo delle comunicazioni mission-critical e degli impianti per safety and security, presenta una linea di soluzioni brandizzata SNR per fornire comunicazioni da campo in situazioni di emergenza, di soccorso o durante operazioni straordinarie.

Per chi si occupa di salvare vite, di intervenire durante terremoti, incidenti, slavine o di fornire assistenza in situazioni di estrema necessità o di eventi di grande portata, attivare canali di comunicazione in luoghi non supportati da infrastrutture già esistenti o creare reti di comunicazioni radio private tempestivamente è di vitale importanza. Si pensi, ad esempio, alla Protezione Civile che deve poter usufruire di una rete radio che possa essere attivata in un contesto nomade e campale in caso di emergenze estese sul territorio, con apparati quindi che possano essere facilmente trasportati e installati in un campo base o in zone remote.

Per rispondere a queste esigenze, Sinora propone una linea di soluzioni campali trasportabili e all-in-one particolarmente adatte per realtà come i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, Enti Militari e la Protezione Civile.

La Centrale Operativa Campale CENTR.O è una soluzione all-in-one pronta all’uso realizzata su indicazioni degli stessi operatori della Protezione Civile, e poi sdoganata in altri contesti, la cui necessità era proprio quella di avere un prodotto pronto all’uso, arrivare sul luogo dell’emergenza, aprire il contenitore, accendere il PC ed essere connessi alla rete radio.

Si presenta con un robusto contenitore da trasporto in ABS dove all’interno sono assemblati l’alimentatore, la batteria, la/le radio Motorola Solutions DMR o TETRA, i monitor HD e il personal computer dotato del software di centrale di Comando e Controllo.

Due le varianti:

una con un notebook e un monitor HD; l’altra con due monitor HD e un personal computer automotive.

La BAGStation CRI trasportabile a tenuta stagna ed ermetica è dedicata alla Croce Rossa Italiana e ideata sullo specifico capitolato nazionale CRI.

Disponibile per radio Motorola Solutions MOTOTRBO serie 3000 e 4000 e per radio TETRA MTM-800 o MTM 5000 è realizzata appositamente per essere impiegata in stazioni trasportabili in tecnologia analogica, DMR e TETRA.

La stazione, alimentata a 220 VAC e 12 VDC può essere dotata di batteria di backup, anch’essa disponibile in valigetta trasportabile esterna. Tutte le connessioni della radio (antenna RF, Antenna GPS, USB e microfono) sono disponibili tramite appositi connettori ad aggancio rapido e tenuta stagna in modo da agevolare le operazioni sul campo in scenari in cui è richiesta elevata affidabilità ed efficienza operativa.

Infine, BAGroad, valigia tattica trasportabile, è destinata alle comunicazioni da campo in ambito di emergenza o di operazioni straordinarie quali eventi o manifestazioni temporanee. La stazione base viene assemblata all’interno di una Valigia Tattica Antiurto IP67.

All’interno trovano alloggio la radio ricetrasmittente oppure il ripetitore, l’alimentatore carica-batteria e la batteria tampone. Sul frontale sono presenti il connettore dell’alimentazione 220V/12V, il connettore dell’antenna e quelli GPS e USB utili per la configurazione come Centrale Operativa.

Una linea davvero completa quella di Sinora marchiata SNR, che comprende molte altre soluzioni per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza in ogni situazione in cui sia necessario comunicare in sicurezza e tempestività.