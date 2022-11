Snapdragon 8 Gen 2: nuovo standard per smartphone premium

In occasione dello Snapdragon Summit 2022, Qualcomm Technologies ha presentato la sua ultima piattaforma mobile premium, Snapdragon 8 Gen 2. La nuova piattaforma mobile definirà un nuovo standard per il connected computing, progettato in modo intelligente con un’intelligenza artificiale all’avanguardia per consentire esperienze straordinarie. Questa nuova piattaforma mobile sarà adottata da OEM e marchi globali tra cui ASUS Republic of Gamers, HONOR, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, REDMAGIC, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi, XINGJI/MEIZU e ZTE, con i primi dispositivi commerciali previsti per la fine del 2022.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Chris Patrick, senior vice president and general manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies: «La nostra passione è quella di consentire alle persone di fare di più, quindi progettiamo Snapdragon con l’utente al centro. Snapdragon 8 Gen 2 rivoluzionerà il panorama degli smartphone di punta nel 2023. L’ultima nata offre un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, una connettività senza precedenti e una giocabilità da campioni, consentendo ai consumatori di migliorare ogni esperienza sul loro dispositivo più affidabile».

Snapdragon 8 Gen 2 Key Experience Pillar

Snapdragon Smart :

Alimentato dal più veloce e avanzato Qualcomm® AI Engine dell’azienda, Snapdragon 8 Gen 2 offre un’intelligenza artificiale innovativa integrata nell’intero sistema. Engine, Snapdragon 8 Gen 2 offre un’intelligenza artificiale innovativa integrata nell’intero sistema. Grazie al processore Qualcomm® Hexagon™ aggiornato, gli utenti possono sperimentare un’elaborazione più rapida del linguaggio naturale con traduzione multilingue e funzioni avanzate della fotocamera AI. avanzate della fotocamera. Il processore Hexagon presenta nuovissimi aggiornamenti all’architettura, tra cui l’inferenza di micro tile e un acceleratore di tensori più grande per un aumento delle prestazioni* AI fino a 4,35 volte**. Questa è anche la prima piattaforma mobile Snapdragon a supportare INT4, un rivoluzionario formato di precisione per l’IA, con un miglioramento del 60% delle prestazioni/watt* per un’inferenza IA prolungata. L’ultimo Qualcomm® Sensing Hub, che ora integra due processori AI, supporta esperienze intuitive che consentono di attivare parole d’ordine personalizzate. Aspettatevi ulteriori funzionalità e strumenti del Qualcomm® AI Stack, tra cui il Qualcomm® AI Studio, in modo che gli sviluppatori possano dare vita a un numero ancora maggiore di applicazioni AI di nuova generazione.

Snapdragon Sight :

Questa piattaforma definisce una nuova era di videocamere di qualità professionale con il primo ISP cognitivo. Snapdragon 8 Gen 2 migliora automaticamente foto e video in tempo reale grazie alla segmentazione semantica, che utilizza una rete neurale AI per rendere la fotocamera consapevole di volti, tratti del viso, capelli, vestiti, cielo e altro ancora, e ottimizzarli individualmente in modo che ogni dettaglio riceva una messa a punto dell’immagine professionale personalizzata. Lo Snapdragon 8 Gen 2 è stato inoltre ottimizzato per supportare i nuovi sensori di immagine. Sony Semiconductor Solutions è la prima a sviluppare la tecnologia HDR a sovrapposizione digitale quadrupla, che è stata messa a punto per Snapdragon. Il Samsung ISOCELL HP3, il primo sensore di immagine da 200 megapixel ottimizzato per Snapdragon 8 Gen 2, garantirà foto e video di qualità professionale. Questo è anche il primo Snapdragon a includere un codec AV1 con supporto per la riproduzione video fino a 8K HDR a 60 fotogrammi al secondo.

Snapdragon Elite Gaming :

Snapdragon 8 Gen 2 presenta le nuove funzionalità Snapdragon Elite Gaming tra cui il ray-tracing accelerato dall’hardware in tempo reale che offre luci, riflessi e illuminazioni realistiche ai giochi mobili. La GPU Qualcomm® Adreno™ aggiornata offre prestazioni fino al 25% più veloci* e la CPU Qualcomm® Kryo™ consente un’efficienza energetica fino al 40% in più*, in modo che gli utenti possano ottenere un gameplay da campioni con una maggiore durata della batteria. I giocatori potranno anche sperimentare personaggi umani fotorealistici nei loro giochi grazie al primo supporto mobile ottimizzato al mondo per Unreal Engine 5 Metahumans Framework su Snapdragon.

Snapdragon Connect :

L’ultima arrivata è la piattaforma 5G più avanzata al mondo, che vanta una connettività senza precedenti grazie a 5G, Wi-Fi e Bluetooth. Dotato di Snapdragon X70 5G Modem-RF System con Qualcomm® 5G AI Processor, Snapdragon 8 Gen 2 sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per consentire velocità di upload e download 5G rivoluzionarie, copertura, latenza ed efficienza energetica. È la prima piattaforma Snapdragon a supportare 5G+5G/4G Dual-SIM Dual-Active, che sfrutta la potenza e la flessibilità di due SIM 5G contemporaneamente. Questa piattaforma ultra-avanzata dispone anche del sistema di connettività Qualcomm® FastConnect™ 7800, che offre la più bassa latenza Wi-Fi 7 e la doppia connettività Bluetooth® per un’immersione prolungata. Bluetooth® per un’immersione prolungata. L’High Band Simultaneous Multi-Link consente di ottenere prestazioni Wi-Fi 7 di picco a livello globale, per connessioni fluide e veloci durante lo streaming, i giochi e altro ancora.

Snapdragon Sound :

Snapdragon 8 Gen 2 supporta la tecnologia Snapdragon Sound per musica, chiamate e giochi di qualità superiore e coinvolgente. È dotato di audio spaziale con tracciamento dinamico della testa per un’immersione completa nel suono surround e supporto per lo streaming musicale lossless a 48 kHz, in modo che ogni dettaglio della musica suoni come l’artista l’ha concepito. I giocatori possono rimanere in contatto con il momento grazie alla latenza più bassa di sempre (48 ms), resa ancora migliore da un backchannel vocale integrato per una comunicazione cristallina con e da altri giocatori.

Snapdragon Secure :

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 è protetta da Snapdragon Secure, che offre i più recenti sistemi di isolamento, crittografia, gestione delle chiavi, attestazione e altro ancora, tutti progettati per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Questo livello di protezione di alto livello limita l’esposizione e lo sfruttamento dei dati sui dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 2.