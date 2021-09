Snom ripensa il telefono fisso e le sue funzionalità

Sebbene negli ultimi anni Snom abbia dato l’impressione di focalizzarsi principalmente su soluzioni in ambito DECT, l’esperto produttore ha rivolto il suo sguardo al telefono fisso e annunciato il lancio di soluzioni IP da scrivania.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Florent Aubert, Head of Product Management di Snom: «Il nostro obiettivo non è stato produrre un upgrade qualsiasi dei nostri prodotti. Dopo oltre vent’anni di esperienza nel settore, è giunto il momento di ripensare totalmente il telefono fisso e le sue funzionalità».

A tale scopo, l’azienda ha coinvolto partner ed esperti in numerosi workshop di progettazione in cui sono stati elaborati i più diversi scenari d’uso dei telefoni, tenendo sempre presente il tipico utente. Ne è nata una nuova serie di modelli in cui tutto può ma nulla si deve – eccezion fatta per la corrispondenza ad altissimi standard di qualità.

Alta definizione audio come requisito minimo

Ancora per Aubert: «Già solo adeguare la qualità dell’audio alle nostre esigenze ha richiesto un’assidua perseveranza. Ma ne è valsa la pena. Tutti i terminali presentano un suono in alta definizione come requisito minimo, altri addirittura l’audio a banda super larga, solitamente impiegato solo negli studi di registrazione».

Fra gli altri punti di forza della nuova serie di telefoni IP Snom 8xx figurano l’ampio display IPS inclinabile e una scocca dal fattore forma snello, in plastica di alta qualità e con rivestimento antibatterico.

Inoltre, per quanto concerne il firmware, gli utenti avranno l’opportunità di scegliere tra un sistema operativo basato su Linux o Android: entrambi sono disponibili. E anche la videocamera non è un componente fisso bensì disponibile a seconda del modello e delle necessità.

Dimostrando di saper riconoscere i segni del tempo, Snom si reinventa (quasi) completamente – dal moderno telefono IP alla centrale di comando dell’ufficio intelligente.

I primi terminali della serie Snom 8xx saranno disponibili sul mercato a partire da dicembre 2021.