Socomec presenta DIRIS Digiware R-60, un nuovo modulo che combina il monitoraggio della corrente residua e della corrente di carico

Socomec, azienda specializzata nella commutazione di potenza, conversione e misura dell’energia, lancia DIRIS Digiware R-60, il nuovo modulo per il proprio sistema di monitoraggio della potenza DIRIS Digiware.

Combinando il monitoraggio delle correnti residue e delle correnti di carico, DIRIS Digiware R-60 permette di prevenire le anomalie e gli interventi degli interruttori differenziali (RCD) nell’impianto elettrico. Questa funzionalità combinata costituisce una soluzione robusta che offre una risposta concreta alle problematiche affrontate dai siti industriali e dai data center – in particolare, la necessità di garantire la continuità del servizio.

DIRIS Digiware R-60, modulo dedicato al monitoraggio della corrente residua

Il modulo DIRIS Digiware R-60 consente principalmente di prevenire le anomalie. La segnalazione di un aumento delle correnti residue rende possibile programmare gli interventi di manutenzione e gli spegnimenti degli impianti, evitando così dispendiosi periodi di inattività.

Grazie alle segnalazioni di allarme, il modulo RCM offre un importante contributo alla sicurezza delle strutture e delle persone, prevenendo situazioni critiche come l’interruzione del servizio o il rischio di incendio, il tutto senza interrompere l’alimentazione elettrica.

Infine, grazie all’installazione permanente di un sistema RCM conforme alla norma di prodotto di riferimento IEC 62020, il requisito di verificare periodicamente la resistenza d’isolamento di ogni circuito in uscita – come richiesto dalla norma IEC 60364 e da numerose trasposizioni nazionali – diventa facoltativo invece che obbligatorio.

Considerando queste caratteristiche, il modulo DIRIS Digiware R-60 soddisfa i requisiti specifici dei siti industriali e dei data center prevenendo l’interruzione delle linee di produzione e lo spegnimento dei computer server rispettivamente.

Il modulo DIRIS Digiware R-60 si integra perfettamente in un sistema di misura DIRIS Digiware già esistente o in un nuovo impianto per un approccio più globale al monitoraggio di un impianto elettrico.

Con DIRIS Digiware un sistema completo per il monitoraggio della potenza

Il DIRIS Digiware è un sistema innovativo di monitoraggio della potenza per impianti elettrici AC e DC e costituisce una soluzione completa per il monitoraggio delle prestazioni di un impianto elettrico. È l’unico sistema che combina la misurazione ripartita dell’energia, l’analisi della qualità dell’alimentazione e il monitoraggio della corrente residua. Completamente personalizzabile e scalabile, questo ecosistema soddisfa pienamente le esigenze di ogni impianto sia nuovi che già esistenti.

Il sistema DIRIS Digiware è composto dai seguenti moduli: