Software Polymotion Chat Pro per le telecamere PTZ Panasonic

Panasonic ha annunciato una partnership con MARK ROBERTS MOTION CONTROL (MRMC), con l’obiettivo di introdurre sul mercato una versione esclusiva del software Polymotion Chat Pro di MRMC, sviluppata appositamente per automatizzare il controllo delle telecamere PTZ integrate, delle teste camera PTZ e delle telecamere box di Panasonic.

Disponibile a partire da questo mese, Polymotion Chat Pro Panasonic Edition è una soluzione software facile da usare che consente agli operatori di automatizzare da un singolo PC le funzioni di tracking e registrazione di tre telecamere. Polymotion Chat Pro rileva i movimenti del relatore e/o degli ospiti di un evento mediante un particolare software di rilevamento degli arti umani, fornendo così movimenti della telecamera simili a quelli che ci si aspetterebbe da un operatore.

Il software rappresenta la soluzione ideale per tutti quei contesti in cui i presentatori devono potersi muoversi liberamente, come ad esempio in occasione di eventi live e di applicazioni broadcast quali i telegiornali, le trasmissioni sportive o le previsioni metereologiche. La funzione di controllo automatico segue l’azione in tempo reale e muove la telecamera in modo lento e delicato, proprio come farebbe un cameraman. La soluzione, scalabile e facile da utilizzare, offre dei miglioramenti significativi in termini di produttività e qualità delle registrazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paddy Taylor, Head of Broadcast presso MRMC: «Siamo entusiasti di collaborare con Panasonic e di introdurre Polymotion Chat Pro nella loro ampia gamma di telecamere PTZ. La base clienti delle telecamere PTZ di Panasonic ci permetterà di raggiungere con questa tecnologia rivoluzionaria un pubblico nuovo e molto più ampio».

Per Guilhem Krier, Head of New Business & Market Development presso le Business Unit MEBD & DSC di Panasonic: «L’obiettivo di Panasonic è offrire ai clienti soluzioni intuitive, capaci di abilitare la creazione di flussi di lavoro incredibilmente efficienti e in grado di dare libero sfogo alla creatività. L’integrazione di Polymotion Chat Pro Panasonic Edition nella nostra gamma è un’ulteriore prova dell’impegno Panasonic. La nuova soluzione software consentirà agli utenti di trarre il massimo dalle nostre telecamere PTZ leader del mercato».