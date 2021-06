Sophos, specialista globale nella sicurezza informatica di ultima generazione, presenta Sophos Mobile 9.7, la nuova versione della sua soluzione di Unified Endpoint Management (UEM) e Mobile Threat Defense (MTD) che aiuta le aziende a ridurre il tempo e l’impegno da dedicare alla gestione e alla protezione dei dispositivi mobili e degli endpoint tradizionali.

L’ultimo anno ha visto un sensibile aumento degli attacchi informatici non solo ai danni di aziende ma anche degli utenti privati, che sempre più spesso si trovano ad utilizzare i propri dispositivi per lavoro. Per questo motivo è necessario assicurare il massimo della protezione e sicurezza dei dati aziendali sia sui dispositivi personali che aziendali.

Sophos Mobile versione 9.7 fornisce un maggiore supporto per gli ambienti BYOD (bring-your-own-device) tramite la modalità Apple “User Enrollment”. Progettata per i dispositivi iPhone e iPad di proprietà dei dipendenti, la nuova versione permette agli amministratori IT di distribuire email e app aziendali su un dispositivo, con la certezza che resteranno separati dai dati personali di un utente.

Questa versione aggiunge anche nuove impostazioni delle policy Android e iOS, interrompendo il supporto per diversi sistemi operativi precedenti.

Inclusa in Sophos Central, piattaforma basata sul cloud per i prodotti della società, Sophos Mobile 9.7 aiuta i clienti a proteggere i dispositivi mobili con la stessa interfaccia utilizzata per desktop, server e rete. Inoltre con questa versione viene esteso il supporto per gli ambienti BYOD iOS e sono state introdotte anche ulteriori opzioni di configurazione per Android Enterprise.

Grazie allo strumento di migrazione, i clienti Sophos Mobile on-premise potranno migrare a Sophos Central in modo semplice e veloce. Tale strumento sposta dispositivi, policy e impostazioni in Sophos Central senza dover ripetere la registrazione.