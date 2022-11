SSD: la famiglia Kingston FURY si rinnova

Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston Technology Company, ha annunciato l’arrivo dell’SSD Kingston FURY Renegade con dissipatore di calore opzionale, un drive PCIe 4.0 NVMe M.2 di seconda generazione per gamer su console e PC. L’SSD Kingston FURY Renegade con dissipatore di calore opzionale mantiene velocità e temperatura, riuscendo così ad offrire prestazioni all’avanguardia e capacità elevate grazie all’utilizzo del più recente controller Gen 4×4.

Sfruttando al massimo la larghezza di banda disponibile della tecnologia PCIe 4.0, le unità SSD Kingston FURY Renegade raggiungono velocità fino a 7.300/7.000 MB/s in lettura/scrittura1 e fino a 1.000.000 IOPS1 offrendo così una straordinaria esperienza di gioco. Le unità sono ottimizzate per ridurre i tempi di caricamento di giochi e applicazioni, consentendo di eseguire lo streaming e la cattura con facilità e conferendo al sistema una maggiore reattività. Disponibili in capacità elevate fino a 4TB2, gli utenti possono archiviare una vasta libreria di giochi e contenuti multimediali e avere ancora spazio per i titoli più recenti. L’SSD Kingston FURY Renegade offre due opzioni per gli utenti, entrambe con velocità formidabili e capacità enormi:

Kingston FURY Renegade SSD a basso profilo, con dissipatore di calore in alluminio al grafene, mantiene l’unità fredda durante l’uso intenso e offre prestazioni superiori negli spazi più ristretti dei PC e dei portatili da gioco.

a basso profilo, con dissipatore di calore in alluminio al grafene, mantiene l’unità fredda durante l’uso intenso e offre prestazioni superiori negli spazi più ristretti dei PC e dei portatili da gioco. Kingston FURY Renegade SSD con dissipatore di calore opzionale, il massimo dell’estetica con un ulteriore strato di dispersione termica, in modo che quando il gioco si scalda ed entra nel vivo, la vostra console PS5 rimane fresca.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Liny Cheliyan, Business Manager EMEA di Kingston – Prosumer Flash e SSD : «Il design dell’SSD Kingston FURY Renegade spinge i limiti della tecnologia PCIe Gen4 per offrire agli utenti uno storage ad alte prestazioni che va ad aggiungersi alle CPU e alle GPU più recenti, per uno storage senza vincoli. Con l’introduzione del modello di dissipatore opzionale, gli utenti possono soddisfare gli standard sempre più elevati delle future piattaforme di gioco con velocità e stabilità termica».

La famiglia di SSD Kingston FURY Renegade è attualmente disponibile nelle capacità di 500GB, 1TB, 2TB e 4TB. Kingston FURY Renegade SSD è coperto da una garanzia limitata di cinque anni4 e dal supporto tecnico gratuito.