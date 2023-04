Studenti più coinvolti con la nuova lavagna LG

Progettata per avere studenti più coinvolti e contemporaneamente migliorare l’esperienza di apprendimento la nuova lavagna touch interattiva LG CreateBoard serie TR3DK è appositamente studiata per il settore education.

La nuova lavagna è disponibile in quattro diversi tagli – 55″, 65″, 75″ e 86″ – ed è dotata di diversi modelli formativi e strumenti didattici quali il righello o le note.

Capace di supportare fino a 40 punti multitouch in ambiente Windows e fino a 32 punti in ambiente Android, LG CreateBoard garantisce un’esperienza di scrittura estremamente realistica. L’accensione e lo spegnimento, la regolazione delle luminosità e il blocco dello schermo, sono alcune delle funzioni che attraverso LG ConnectedCare DMS, possono essere controllate anche a distanza. Una soluzione cloud che permette inoltre ai responsabili IT di gestire i dispositivi e diagnosticare eventuali problemi anche da remoto in modo sicuro ed efficiente, assicurando la continuità delle attività in aula.

Per studenti più coinvolti, LG CreateBoard presenta inoltre una versione aggiornata di condivisione wireless dello schermo, LG CreateBoard Share, che permette di mostrare in tempo reale e su un unico display fino a 9 schermi condivisi o un file, se sui dispositivi collegati è installata l’app LG CreateBoard Share. La funzione Smart Viewing permette inoltre di mostrare diversi contenuti, così da avere a disposizione tutti i materiali necessari per la lezione contemporaneamente.

Studenti più coinvolti, ma anche più sicuri

Un prodotto innovativo pensato per un’aula di nuova generazione e con particolare attenzione a sostenibilità, sicurezza e riservatezza dei dati. La funzione di risparmio energetico fa sì che il dispositivo passi in modalità stand-by dopo un certo intervallo di tempo che può essere stabilito direttamente dagli utenti. Mentre la modalità “Secure” è in grado di disattivare la funzione di condivisione e impedire la visualizzazione, tramite schermo condiviso, di contenuti non autorizzati su vari dispositivi. Inoltre, la modalità USB Block impedisce la copia automatica su dispositivi non autorizzati, mantenendo così i dati in sicurezza. Per una maggiore sicurezza, infine, è possibile attivare la funzione di cancellazione automatica periodica dei file salvati sulla lavagna.

“CreateBoard è una soluzione tecnologica innovativa in grado di portare un concreto valore aggiunto all’interno delle strutture di formazione: la sua versatilità e semplicità di installazione la rende adatta alle aule di scuole, università e istituti di formazione mentre la sua tecnologia avanzata la rende ideale per stimolare la partecipazione attiva e semplificare la collaborazione da remoto”, commenta Luca Russo, Business Solutions Sales Director.