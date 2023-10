Sharp Consumer Electronics lancia SumoBox, l’altoparlante portatile ad alte prestazioni che ti “colpirà come un lottatore di sumo”. Grazie alla sua potenza, alle prestazioni e alla portabilità SumoBox farà sì che tu venga sentito in ogni occasione: festival, eventi, lezioni di ginnastica, spettacoli di strada, concerti e altro ancora…

SumoBox di Sharp: l’altoparlante di ultima generazione che renderà i vostri beat degni di un lottatore di Sumo!

SumoBox (CP-LS100) offre fino a 105dB di suono attraverso il suo potente sistema di altoparlanti stereo da 120W RMS con 2 woofer da 8 pollici e 2 tweeter da 2 pollici. La struttura in legno è progettata appositamente per gli altoparlanti e offre una buona acustica, inoltre, il suo design angolato offre una dispersione del suono ottimale.

SumoBox è il primo prodotto che vede Sharp utilizzare le soluzioni di Devialet, il marchio audio francese di fascia alta, integrando la tecnologia SAM (Speaker Active Matching). SAM di Devialet consente al nuovo altoparlante portatile Sharp di produrre bassi più ricchi, dettagliati e potenti con una distorsione udibile minima. Abbinata al design unico a scatola chiusa (non ventilato), consente agli altoparlanti di riprodurre l’audio proprio come deve essere ascoltato.

Look robusto e design aggressivo che si adatta alle tue esigenze

La griglia a rete nera è sia funzionale che possente. Le protezioni angolari in gomma di silicone possono essere aggiunte quando si utilizza SumoBox sul pavimento o quando viene trasportato, e consentono anche il posizionamento laterale quando viene utilizzato come monitor. Se si utilizzano montanti o su un supporto, i protettori angolari possono essere rimossi e sostituiti con piedini a profilo basso. SumoBox ha anche 3 resistenti maniglie sulla parte superiore e sui lati che gli consentono di essere facilmente posizionato in qualsiasi posizione indipendentemente da come si desiderata utilizzarlo.

Rock ‘n’ roll con SumoBox: il perfetto sistema audio per qualsiasi jam session

Il pannello professionale di SumoBox ha una moltitudine di opzioni di connettività: 3 canali di ingresso, la TRS/XLR combo (2x) con riverbero, regolazione dei bassi e degli alti, AUX e una connessione Bluetooth wireless, tutti con controllo di livello indipendente. È semplice collegare una tastiera, una chitarra o un microfono e i livelli si possono regolare con facilità. SumoBox può essere collegato in modalità wireless con un altro SumoBox in modalità Duo per la riproduzione Bluetooth True Wireless Stereo (TWS). In alternativa, è possibile utilizzare il collegamento dell’altoparlante cablato per collegare più SumoBox e condividere gli ingressi input. Se stai pianificando un concerto o un evento, c’è un pratico supporto per altoparlanti standardizzato da circa 3 cm sulla base, che lo rende facile da montare su un supporto per un’esperienza audio elevata.

Suono formidabile e caratteristiche intuitive: batteria intercambiabile e controllo intelligente attraverso l’app

Un’altra caratteristica unica di SumoBox è la batteria agli ioni di litio (inclusa) rimovibile/ricaricabile da 14.8V 5Ah che fornisce fino a 10 ore di autonomia. E se è necessaria la continuità istantanea, è sufficiente cambiare la modalità della batteria, possibile in pochi secondi. In alternativa, è sufficiente collegarsi alla rete elettrica per ricaricarla e continuare a fare musica. SumoBox può essere controllato da qualsiasi punto della stanza tramite l’app SharpLife, aggiungendo ulteriori possibilità alla sua incredibile versatilità.

“Siamo entusiasti di presentare questo nuovo altoparlante portatile, un diffusore unico, potente e versatile che è stato progettato per anni. L’impressionante performance di SumoBox è destinata ad affascinare gli appassionati di musica di tutto il mondo. Non hai davvero sentito il tuo brano preferito fino a quando non lo hai provato su SumoBox! Siamo molto orgogliosi di SumoBox che porta con sé ed evidenzia il patrimonio giapponese di Sharp come un marchio audio top”, ha dichiarato Matt Sienko, European Product Director per l’Audio di Sharp Consumer Electronics.