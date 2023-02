SureColor SC-T: Epson amplia la serie

Epson ha annunciato un significativo ampliamento della serie di stampanti monofunzione SureColor SC-T per progetti tecnici e poster, celebrando l’introduzione di una soluzione di stampa ottimale e completa, ideale per una clientela che spazia dalle piccole imprese alle grandi multinazionali. I nuovi modelli della gamma SureColor SC-T sono progettati per rispondere alle esigenze di disegno tecnico nei settori architettura, ingegneria ed edilizia, ma sono così flessibili da poter essere usati anche per realizzare poster pubblicitari di qualità nel settore retail e nella Pubblica Amministrazione.

Oltre ad aggiornare il modello SC-T7700D da 44 pollici, Epson ha introdotto nuove unità da 24 e 36 pollici che si caratterizzano per un design compatto e completamente integrato e sono dotate di funzionalità uniche nel mercato, come l’elevata sicurezza e uno spazio colore migliorato. La serie SureColor SC-Tx700 sarà quindi composta dal modello da 44 pollici (1.117 mm) SC-T7700D (a doppio rotolo), di un nuovo modello da 44 pollici SC-T7700DL (a doppio rotolo con sacche di inchiostro da 1,6 L), del modello da 36 pollici (910 mm) SC-T5700D (a doppio rotolo) e dei tre modelli da 24 pollici (610 mm): SC-T3700E (a rotolo singolo, senza Adobe PostScript), SC-T3700DE (a doppio rotolo, senza Adobe PostScript) e SC-T3700D (a doppio rotolo).

Le stampanti Epson SC-Tx700 utilizzano gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD3 a 6 colori: tra questi, un nuovo inchiostro rosso espande lo spazio colore riproducibile, rendendole ideali per applicazioni quali l’evidenziazione di disegni CAD e la replica di precisione dei loghi aziendali.

La serie Sc-Tx700 offre anche funzionalità informatiche e di sicurezza avanzate, tra cui l’impiego di PIN/password crittografate e le liste di controllo degli accessi (ACL). Autenticazione di rete 802.1x, SNMPv3 e certificato di identità del dispositivo (TLS) garantiscono una comunicazione sicura, mentre l’autenticazione delle schede SSD e NFC crittografate assicura la protezione dei documenti riservati. Oltre all’innovativa tecnologia della testina di stampa Epson PrecisionCore Micro TFP, molti prodotti dell’ampia serie Epson SC-Tx700 dispongono della tecnologia Epson Variable-sized Droplet e della tecnologia di controllo degli ugelli che, insieme al supporto standard di Adobe PostScript, garantiscono costanza ed eccellenza nella qualità delle immagini, richiedendo bassi livelli di manutenzione.

Con un ingombro estremamente compatto, questi prodotti figurano tra le stampanti di largo formato più compatte attualmente disponibili. Non solo: la velocità di stampa massima di 150 m² all’ora garantisce una elevata produttività, mentre grazie a un’intuitiva interfaccia utente e all’automazione della manutenzione e dei processi di caricamento dei supporti, le stampanti della serie SC-Tx700 risultano semplicissime da utilizzare. A ciò si aggiunge l’ottimizzazione dei flussi di lavoro permessa dalla stampa da mobile in remoto, dalla più rapida elaborazione dei dati e dalle funzionalità di monitoraggio e gestione remoti in tempo reale tramite la piattaforma Epson Cloud Solution PORT. Grazie a quest’ultima, tramite una grafica chiara e di facile comprensione, gli utenti possono monitorare, in qualsiasi momento e ovunque si trovino, le stampanti ubicate in più sedi o distribuite in un’unica sede. Appositi servizi di monitoraggio della manutenzione e di risoluzione dei problemi da remoto consentono di migliorare ulteriormente l’efficienza e la produttività.

“Che si tratti del primo investimento in una stampante di largo formato o di una soluzione destinata ad ampliare il parco esistente – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – la serie SureColor SC-Tx700 offrirà validissime risposte alle esigenze del cliente. La gamma SureColor SC-T regala un mix eccellente di qualità di stampa, produttività, sicurezza e affidabilità che ne fa un campione assoluto per rapporto qualità-prezzo.”