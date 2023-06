Switch desktop multi-Gigabit: cresce l’offerta D-Link

D-Link ha aggiunto due nuovi prodotti al portfolio di switch multi-Gigabit: gli switch desktop multi-Gigabit DMS-105 e DMS-108 a 5/8 porte 2,5G. I nuovi dispositivi consentono di potenziare le reti domestiche e aziendali per evitare i cosiddetti ‘colli di bottiglia’ e massimizzare prestazioni e throughput in modo rapido, semplice e conveniente.

Dotati di cinque o otto porte Multi-Gigabit 2,5G, gli switch forniscono connessioni cablate stabili e ad alta velocità a dispositivi NAS (Network Attached Storage), router/access point Wi-Fi 6, console per videogiochi e workstation. Sono ideali per le configurazioni aziendali o domestiche più esigenti perché gli utenti possono accedere alle risorse di rete e trasferire file multimediali di grandi dimensioni alla massima velocità.

Gli switch DMS-105 e DMS-108 garantiscono il supporto Quality of Service (QoS), consentendo di definire le priorità a diversi tipi di applicazioni, a seconda della loro importanza. Il supporto IGMP Snooping ottimizza i flussi di dati multicast per le applicazioni ad alta intensità di banda come l’IPTV, riducendo il traffico di rete non necessario e migliorando le prestazioni.

Switch Multi-Gigabit 2.5G: basso consumo energetico e design privo di ventole

Gli switch desktop Multi-Gigabit 2.5G sono caratterizzati da un basso consumo energetico e da un design privo di ventole che migliora la sicurezza e riduce i costi di elettricità, consentendo al contempo un funzionamento silenzioso. La struttura in metallo, compatta e sottile, consente di posizionare facilmente gli switch ovunque sia necessario.

“D-Link è in grado di cogliere le crescenti esigenze dei moderni luoghi di lavoro e delle abitazioni più attive, che richiedono una connettività più veloce e affidabile“, ha dichiarato in una nota ufficiale Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia. “Grazie alla connettività multi-Gigabit e al design plug-and-play, i nuovi modelli DMS-105 e DMS-108 garantiscono velocità e prestazioni eccellenti per supportare le esigenze di qualsiasi rete domestica o aziendale“.