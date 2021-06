RS Components (RS), marchio commerciale di Electrocomponents, ha introdotto a stock LinkIQ Cable+Network di Fluke Networks, un nuovo tester avanzato per cavi e reti, ideale per installatori e tecnici della manutenzione.

Con grande risparmio di tempi e costi, il tester per cavi e reti LinkIQ combina le capacità di due dispositivi con una diagnostica avanzata degli switch e una tecnologia di misurazione dei cavi all’avanguardia per fornire una risoluzione semplificata dei problemi di rete durante installazione, integrazione o manutenzione delle reti.

Il crescente ricorso a tecnologie nuove e in rapida evoluzione nel campo delle reti come 10 Gbit/s Ethernet e Power over Ethernet (PoE) rende il nuovo tester di Fluke Networks ancora più utile, assicurando la rapida risoluzione di problemi di cablaggio e/o collegamento dei dispositivi PoE alle reti. Il tutto adun prezzo vantaggioso per l’utilizzo aziendale.

Riguardo alle performance, il tester fornisce la misurazione della frequenza e i risultati relativi alla massima velocità di dati che il cavo può supportare, fino a un massimo di 10 Gbit/s. La diagnostica dello switch visualizza anche informazioni sulla distanza del cavo e, se collegata, i dettagli della porta dello switch, compreso il nome, lo stato VLAN, la velocità e il duplex. Per la verifica PoE, il tester visualizza la classe PoE fino alla 8 e può eseguire un test di carico dallo switch collegato.

Tutta un’altra vita per i tecnici che scelgono LinkIQ Cable+Network



Oltre che per system integrator che operano sui sistemi di rete e per i tecnici che si occupano della manutenzione delle reti in funzione, il tester LinkIQ è ideale per gli installatori che devono garantire la convalida dei cavi, il funzionamento senza errori e la documentazione – quest’ultima facilmente reperibile grazie alla funzione di reportistica del software per PC LinkWare.