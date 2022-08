TEUFEL: cuffie e auricolari per ogni esigenza

Gli auricolari wireless sono diventati compagni indispensabili nella routine quotidiana per ogni genere di attività, da quella ludica a quella lavorativa. Teufel è il compagno ottimale per sentire la musica durante una sessione sportiva, in smart working, in viaggio o semplicemente a casa… Teufel, infatti, grazie alla qualità dei suoi sistemi audio, offre diversi device per ogni esigenza.

Indispensabili in aereo e treno, con le cuffie REAL BLU NC con cancellazione attiva del rumore, è possibile godersi una serie TV o una playlist senza sentire i rumori esterni.

Dotate di un moderno Bluetooth e un’autonomia ancora più lunga (fino a 41 ore).

Prezzo €229,99 ora in offerta a €149,99 – disponibili nella colorazione Night Black, Pearl White, Steel Blue

Le AIRY SPORTS sono cuffie Bluetooth in-ear, ideali per riprodurre musica ad alto volume da Spotify, Amazon Music, Apple Music e Co, durante una lunga sessione di running. Made to resist anche in caso di maltempo e allenamenti particolarmente intensi, permettono agli sportivi di non fermarsi mai.

Prezzo €119,99 ora in offerta a €59,99 – disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Steel Blue, Coral Pink e Arctic Blue

AIRY SPORTS TWS non cadono quanto si parte di scatto durante una corsa, sono resistenti alla pioggia e alsudore (IPX3). Senza fili e driver HD lineari ad alta resilienza, con un’autonomia fino a 31 ore con custodia.

Prezzo €149,99 ora in offerta a €129,99 – disponibili nella colorazione Night Black

SUPREME ON – SOUND ON – eleganti, colorate e potenti cuffie Bluetooth.

Instancabili durano fino a 30 ore! Un alleato perfetto per ogni viaggio e/o durante una giornata di lavoro. Grazie al rilevamento delle cuffie sull’orecchio: inizia la riproduzione non appena le cuffie vengono indossate, si ferma quando vengono rimosse.

Prezzo €149,99 ora in offerta a €99,99 – disponibili nella colorazione Night Black, Moon Gray, Ivy Green, Pale Gold, Sand White e Space Blue