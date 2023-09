Toshiba annuncia nuovi hard disk da 22TB

Toshiba Electronics Europe ha annunciato il lancio della nuova serie MG10F da 22TB.. Si tratta di, un HDD a registrazione magnetica convenzionale (CMR) caratterizzato da un design a 10 piatti sigillati a elio.

Come elemento chiave per le infrastrutture cloud e di storage, il modello MG10F da 22TB offre una capacità superiore del 10% rispetto al modello Toshiba della generazione precedente da 20TB.

HDD MG10F Series da 22TB: soluzioni compatibili e adattabili

Progettati e ingegnerizzati per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione dati dei clienti più esigenti, gli HDD MG10F Series da 22TB sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi operativi. Si adattano, inoltre, a carichi di lavoro sia in casi d’uso cloud-scale sia in quelli tradizionali dei data center. Grazie a una maggiore capacità, la MG10F Series da 22TB contribuisce a migliorare la densità di archiviazione delle installazioni cloud-scale, migliorando il Total Cost of Ownership (TCO).

Formato da 3,5 pollici, riempito con elio ed efficiente dal punto di vista energetico

Gli HDD della serie MG10F vantano prestazioni da 7.200 giri/min, un workload pari a 550TB all’anno e la possibilità di scegliere tra interfaccia SATA o SAS. Il tutto in un formato da 3,5 pollici, riempito con elio ed efficiente dal punto di vista energetico.

Le prime spedizioni degli HDD della MG10F Series da 22TB inizieranno immediatamente per quanto riguarda l’interfaccia SAS e nel quarto trimestre per l’interfaccia SATA.