Transcend lancia l’SSD Portatile Super-Veloce ESD380C

Transcend Information, produttore di memorie digitali e prodotti multimediali, lancia un nuovo SSD portatile ad alta velocità, l’ESD380C, che include una interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, velocità di trasferimento fino a 2,000MB/s, e fino a 2TB di spazio di memoria, il tutto incluso in un design compatto ed anti-shock. Questo SSD portatile veloce, resistente e sicuro porta le prestazioni di professionisti, creativi e gamers ad un nuovo livello.

L’ESD380C ha una interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 ed una porta USB Type-C, che raggiungono velocità di trasferimento fino a 2,000MB/s. Le sue alte prestazioni e bassa latenza sono capaci di salvare video in 4K, immagini ad alta risoluzione, e file multimediali di grandi dimensioni. L’ESD380C è protetto da una custodia in alluminio, che protegge i dati immagazzinati nel disco ed aiuta con la dissipazione del calore. Il meccanismo di Thermal Throttling Dinamico permette di avere prestazioni più stabili anche sotto grandi carichi di lavoro.

L’SSD portatile ESD380C di Transcend è conforme agli standard dei test di caduta militari statunitensi. Il suo design leggero e portatile lo rende perfetto per operazioni on-the-go. Il dispositivo è ricoperto da un involucro in silicone per renderlo ancora più resistente agli shock. In aggiunta, l’ESD380C include un cavo USB Type-C ed un cavo da USB Type-C a USB Type-A, che lo rendono versatile per essere utilizzato con PC, Mac, tablet, camera, ed anche nuove console di gioco!

Transcend offre un software di gestione dei dati esclusivo, il Transcend Elite, che fornisce varie funzioni di backup, ripristino, crittografia, decriptazione, backup in cloud, e molto altro. Il programma è compatibile con Windows, macOS, ed Android, per tenere i tuoi dati organizzati, sicuri, ed aggiornati!

L’SSD portatile ESD380C di Transcend ha una garanzia limitata di cinque anni.