Un selettore Web per selezionare il NAS più adatto

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, ha messo a punto un nuovo selettore Web che, in pochi istanti, è in grado di guidare l’utente nella ricerca del NAS che meglio si adatta alle proprie necessità.

Individuare la soluzione che meglio si presta a soddisfare le proprie esigenze, quando si parla di NAS, può rivelarsi tutt’altro che semplice, anche quando si è ben preparati a livello tecnico. I NAS di ultima generazione, infatti, non sono più dei contenitori in grado di ospitare esclusivamente importanti quantità di dati, che possono venire facilmente condivisi, bensì dispositivi in grado di svolgere una vasta gamma di funzionalità, dall’intrattenimento domestico ai servizi di Web server, passando per la virtualizzazione e la videosorveglianza.

Per facilitare la ricerca all’interno delle propria gamma di proposte, ASUSTOR ha messo a punto un selettore Web, raggiungibile dalla home page del suo sito, che in base al tipo di utilizzo previsto, allo spazio di archiviazione di cui si necessita e alle funzionalità desiderate, tutte facilmente selezionabili con pochi click, è in grado di mostrare le proposte che meglio si adattano allo scopo, confrontarle tra loro e valutarle in base alla fascia di prezzo, alla loro dotazione hardware, alle funzionalità e alle app che sono in grado di supportare.

Particolarmente interessante è poi la funzione che consente di ricercare i NAS ASUSTOR più indicati in base alle diverse professioni. Fotografi, videomaker, ingegneri, creatori di videogame e di contenuti, infatti, con un solo click potranno effettuare una prima selezione tra le proposte del Produttore e successivamente affinarla fino ad arrivare a identificare il NAS che meglio si adatta alle proprie necessità.

Il selettore NAS ASUSTOR è raggiungibile dalla home page del sito ASUSTOR o direttamente tramite il seguente link: https://www.asustor.com/it/solution/choose_nas