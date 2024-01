Urbanista: nuovi modelli di dispositivi alimentati dalla luce sia solare che artificiale

Urbanista, marchio svedese di audio lifestyle, annuncia le nuove cuffie Los Angeles e gli auricolari Phoenix di seconda generazione. Questi prodotti dotati di un’avanzata tecnologia audio, dal suono impareggiabile e dall’energia infinita, sono alimentati dalla luce grazie alle celle solari Powerfoyle integrate, sono realizzati in plastica riciclata e riprogettate nel design per garantire il massimo del comfort. Le cuffie e gli auricolari autocaricanti inoltre sono dotati della più avanzata tecnologia adattiva di cancellazione del rumore e segnano l’apice dei prodotti audio sostenibili, sfruttando il potere illimitato della luce in tutte le condizioni, sia in ambienti interni che quelli outdoor.

Sulla scia del successo delle prime cuffie e auricolari al mondo alimentati dalla luce con tecnologia a celle solari Powerfoyle, lanciate da Urbanista nel 2021 e nel 2022, le nuove Los Angeles e Phoenix di seconda generazione ridefiniscono l’esperienza audio rendendola ancora più immersiva grazie al rivoluzionario sistema di cancellazione del rumore adattivo. I microfoni per la riduzione del rumore delle cuffie e degli auricolari sono stati calibrati per eliminare i suoni di sottofondo, assicurando che la musica e le chiamate siano ascoltate con la massima chiarezza, anche negli ambienti più rumorosi.

Ispirate a due dei luoghi più soleggiati della terra, le Urbanista Los Angeles e Phoenix di seconda generazione saranno disponibili nell’iconica colorazione Midnight Black e in altre varianti che verranno annunciate in seguito.

Tuomas Lonka, Brand & Marketing Director di Urbanista, commenta: “È un privilegio per noi continuare questo percorso innovativo insieme a Exeger e utilizzare la più recente tecnologia a celle solari Powerfoyle per portare sul mercato una seconda generazione dei nostri prodotti audio alimentati dalla luce “. Dopo il successo della prima generazione di Urbanista Los Angeles e Phoenix, il team di Urbanista ha lavorato duramente per offrire ai nostri clienti un’esperienza audio potenziata grazie ai miglioramenti apportati al design di entrambi i prodotti e all’aggiunta delle funzioni tecnologiche più recenti. I nostri nuovi prodotti audio alimentati dalla luce solare e artificiale non solo continuano a fare passi avanti verso una tecnologia audio più sostenibile, ma offrono anche un’esperienza musicale impareggiabile che, grazie all’App Urbanista, può essere totalmente personalizzata in base alle proprie preferenze personali”.

Giovanni Fili, fondatore e CEO di Exeger, aggiunge:

“Nel 2021, Urbanista ha lanciato il primo prodotto al mondo alimentato da Powerfoyle. Ora, tre anni dopo, offre una linea audio completa e si impegna a migliorare i prodotti per renderli più facili da usare e ancora più sostenibili. Insieme, Exeger e Urbanista, hanno stabilito un nuovo standard di sostenibilità nel settore audio. Sono estremamente orgoglioso di vedere che continuiamo a guidare il mercato insieme lanciando la seconda generazione di cuffie e auricolari!”.

Energia infinita con Urbanista Los Angeles

Le nuovissime Urbanista Los Angeles ridefiniscono l’esperienza audio per renderla indimenticabile e senza pari. Le cuffie si ricaricano continuamente quando sono esposte a qualsiasi forma di luce, sia in ambienti interni che quelli esterni, offrendo un tempo di riproduzione virtualmente infinito. L’archetto ridisegnato delle Los Angeles è dotato di un pannello con celle solari Powerfoyle™ integrato che consente alle cuffie di continuare a ricaricarsi anche mentre si ascoltano i propri brani preferiti, mentre il tempo di riproduzione totale di 60 ore garantisce la possibilità di continuare la straordinaria esperienza audio per tutto il giorno e senza interruzioni.

Realizzate in plastica riciclata e dal nuovo design che garantisce una vestibilità perfetta, le nuovissime cuffie Urbanista, comode e leggere, offrono un comfort eccezionale per tutto il giorno, sia che siate su un

lungo volo, in palestra o in ufficio. Le Los Angeles vantano anche un’avanzata tecnologia di rilevamento dell’orecchio “On ear” che mette in pausa in modo smart la riproduzione audio quando le cuffie vengono rimosse, e una volta indossate nuovamente la vostra musica preferita continuerà a suonare.

La funzione Bluetooth multipoint avanzata si collega senza problemi al dispositivo Bluetooth preferito in qualsiasi momento, consentendo di vivere un’esperienza audio senza interruzioni anche quando è necessario passare da un dispositivo all’altro.

Suono infinito con Urbanista Phoenix

Con Urbanista Phoenix, potrete vivere la vostra esperienza audio wireless al massimo. Phoenix sfrutta il potere illimitato della luce con un’elegante custodia di ricarica ridisegnata che si ricarica continuamente ogni volta che viene esposta a qualsiasi forma di luce, sia all’interno che all’esterno. Gli auricolari offrono 8 ore di riproduzione ininterrotta con una sola carica e, se abbinati alla custodia di ricarica, consentono di godere fino a 40 ore di ascolto continuo.

La nuovissima seconda generazione di Urbanista Phoenix presenta un design degli auricolari nuovo e migliorato che consente di ascoltare comodamente per ore grazie alla vestibilità completamente personalizzabile offerta dai gommini in silicone e una custodia di ricarica più pratica e dalle dimensioni ridotte rispetto il modello precedente. Sempre con il pannello a celle solari Powerfoyle integrato su un lato la nuova custodia tascabile sarà inoltre comoda da tenere in mano. Realizzati in plastica riciclata, gli auricolari Phoenix sono classificati IP54 per la resistenza all’acqua, in modo che possiate rimanere completamente immersi nella vostra musica, indipendentemente dall’ambiente circostante. Come le nuove Los Angeles anche la seconda generazione di Urbanista Phoenix è dotata di un’avanzata tecnologia di rilevamento dell’orecchio e di una funzione Bluetooth multipoint per connettersi senza problemi al dispositivo Bluetooth preferito in qualsiasi momento.

Libertà infinita con l’app Urbanista

Sia le cuffie Urbanista Los Angeles che gli auricolari Phoenix sono compatibili con l’applicazione Urbanista mobile, che vi permette di controllare completamente la vostra esperienza audio. L’app Urbanista, disponibile sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google, vi offre svariate opzioni di personalizzazione, tra cui le impostazioni di equalizzazione per adattare l’audio ai vostri gusti. L’applicazione consente inoltre di tenere sotto controllo lo stato di carica delle cuffie e degli auricolari e lo storico delle prestazioni, così da poter sfruttare al meglio le funzioni di riproduzione e di ricarica solare del dispositivo.