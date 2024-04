Vantaggi e caratteristiche degli amplificatori del segnale 4G

La connessione 4G, ormai la più diffusa sulla nostra penisola, ci permette di godere della connessione mobile ad alta velocità. Rispetto alla precedente 3G, rappresenta un notevole passo in avanti in termini di qualità della connessione e della capacità di rete. Purtroppo, ancora non tutte le aree del nostro paese sono coperte con un buon segnale. Molto spesso capita che in montagna o nelle zone remote, il segnale può essere insufficiente per effettuare una telefonata o nemmeno permetterci il collegamento internet. In queste situazioni fastidiose, la soluzione plausibile potrebbe essere l’uso dell’amplificatore segnale 4g.

Questo apparecchio è stato progettato apposta per migliorare il segnale cellulare nelle zone dove la copertura non è sufficiente. I motivi per il segnale scarso possono essere numerosi: la distanza dalla torre cellulare, presenza dei vari ostacoli, alberi tra il ripetitore e il cellulare, i muri grossi dell’abitazione e così via.

L’antenna esterna dell’amplificatore di segnale per cellulare cattura il segnale debole dalla torre cellulare più vicina, lo potenzia rendendolo più costante, e poi, attraverso un’antenna interna, lo diffonde nelle aree che necessitano di una connessione affidabile. Così, nelle zone dove prima era impossibile fare una telefonata o dove la connessione internet era lentissima, ora si verificano delle vere e proprie trasformazioni.

Numerosi vantaggi rendono gli amplificatori del segnale 4G una soluzione affidabile per migliorare la vostra connessione mobile:

Prima di tutto, aumentano la qualità del segnale. Se prima il telefono aveva difficoltà a connettersi, captando solo una tacca di segnale, ora grazie a questo dispositivo può raggiungere la piena potenza con cinque tacche. Grazie al ripetitore del segnale, le chiamate saranno limpide e senza interruzioni. Inoltre, migliorando il segnale, aumenta anche la velocità internet che dà la possibilità di guardare i video in streaming. L’installazione dell’amplificatore aiuta a ridurre le zone morte nella ricezione del segnale all’interno dello stesso edificio, poiché permette di ampliare la portata del segnale in tutta la zona interessata. Sono semplici da installare e usare, non richiedono particolari abilità tecniche nell’installazione e nel kit con l’amplificatore è compreso tutto il necessario per la sua installazione. Di solito, ha un’antenna esterna che va posizionata in alto, preferibilmente su un tetto, in modo da evitare i possibili ostacoli che possono peggiorare il segnale. Poi l’antenna esterna va collegata al ripetitore tramite il cavo coassiale in dotazione. L’amplificatore dovrebbe essere posizionato centralmente nell’area che si desidera coprire, assicurandosi che sia vicino a una presa di corrente. In questo modo può garantire la miglior copertura per tutta la zona. L’efficacia dell’uso dei booster è stata confermata da tantissimi utenti, che hanno notato un notevole miglioramento nella qualità delle chiamate e della connessione internet nelle zone prima praticamente scoperte dal segnale. Il mercato offre una vasta scelta di amplificatori. Alcuni sono monobanda e funzionano con un unico operatore, mentre altri sono multibanda e offrono maggiore flessibilità, essendo compatibili con più operatori.

Di conseguenza, i ripetitore GSM e 4G diventano una soluzione pratica ai problemi di segnale scarso.