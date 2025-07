VoLTE: rivoluzione firmata Digi

DIGI Italia – filiale locale di DIGI una delle principali società europee nel settore delle telecomunicazioni, quotata alla Borsa di Bucarest – annuncia il lancio del suo innovativo servizio VoLTE (Voice over LTE), che rivoluzionerà l’esperienza utente nelle chiamate su rete mobile offrendo una qualità vocale superiore e connessioni più rapide.

Con il servizio VoLTE, gli utenti Digi potranno effettuare chiamate attraverso la rete 4G LTE, garantendo un audio cristallino, tempi di connessione ridotti e la possibilità di utilizzare simultaneamente dati e chiamate vocali senza interruzioni. Questa tecnologia rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione completa dei servizi di comunicazione.

“Siamo entusiasti di introdurre VoLTE, un servizio che incrementerà notevolmente la qualità delle chiamate per i nostri utenti e rafforzerà il nostro impegno nell’innovazione tecnologica,” ha commentato Florin Ungureanu, CEO di DIGI Italia. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di comunicazione all’avanguardia, in linea con le esigenze di un mondo sempre più connesso: grazie alla tecnologia VoLTE saremo in grado di garantire ai nostri clienti una nitidezza dell’audio superiore e una connessione stabile, migliorando significativamente l’esperienza d’uso quotidiana di telefonia mobile. Includere questo servizio in tutte le nostre offerte – ha concluso Ungureanu – è un ulteriore passo verso la nostra mission di offrire la migliore tecnologia a prezzi accessibili”.

In particolare, il servizio VoLTE garantirà ai clienti Digi:

Chiamate vocali in alta definizione (HD): qualità audio superiore con voce più nitida e una significativa riduzione dei rumori ambientali per un’esperienza di conversazione più chiara e naturale;

Chiamata e navigazione contemporanea: possibilità di utilizzare applicazioni, social media e browser alla massima velocità anche durante una telefonata, senza interruzioni o rallentamenti;

Avvio chiamata più rapido e istantaneo: connessioni immediate con meno attese, per un flusso di comunicazione più fluido e senza pause.

Il servizio VoLTE è incluso gratuitamente in tutte le offerte Digi ed è sufficiente avere uno smartphone compatibile con questa tecnologia.