VOXLOUD presenta VOXLOUD WI-FI

Dopo aver rivoluzionato il mercato della telefonia aziendale negli ultimi 6 anni con il primo centralino in cloud attivabile in soli 59 secondi, Voxloud presenta ufficialmente Voxloud Wi-Fi, la prima fibra creata per ottimizzare l’utilizzo del centralino in cloud Voxloud e offrire agli utenti un’esperienza senza pari nel mercato. Si tratta di un ulteriore tassello della rivoluzione delle telecomunicazioni aziendali che l’azienda sta portando avanti per rendere la comunicazione delle imprese più semplice e alla portata di tutti.

Voxloud Wi-Fi è stato creato perché la maggior parte delle connessioni internet presenti sul mercato non sono ottimizzate per funzionare con i centralini virtuali (e in cloud) e spesso l’instabilità o inefficienza della connessione impatta sulla qualità delle chiamate.

Voce che si interrompe, audio robotico, linea che cade… tutti problemi dovuti alla connessione su cui si appoggia il centralino. Voxloud Wi-Fi è la connessione in fibra (FTTH o FTTC) progettata per risolvere una volta per tutte questi problemi tipici delle connessioni internet obsolete e inadeguate per regalare alle aziende un’esperienza d’uso del centralino senza pari nel mercato.

Voxloud Wi-Fi è attualmente disponibile in due versioni, ULTRA e TOP: la prima è la connettività asimmetrica che permette velocità fino a 1Gb/s in download e 500Mb/s in upload (FTTH), oppure 200Mb/s in download e 30Mb/s in upload (FTTC). La seconda invece è la connettività simmetrica che consente di raggiungere velocità fino a 300Mb/s in upload e 300Mb/s in download.

Assieme alla fibra, Voxloud ha presentato anche la Internet Key 4G, il servizio di Backup 4G di Voxloud Wi-Fi che permette alle imprese di rimanere sempre online e utilizzare il centralino in cloud anche in caso di temporanea indisponibilità della rete sfruttando la connessione mobile 4G LTE di ultima generazione con velocità fino a 20 Mbps (download) e 5 Mbps (upload) per 150 Giga/mese.

A complemento di Voxloud Wi-Fi, l’azienda ha anche presentato Voxloud Priority, un servizio dedicato alle imprese per accelerarne la crescita supportandole nel processo di innovazione tecnologica. Il servizio comprende un supporto tecnico attivo 7 giorni su 7 (dalle 8 di mattina alle 20 di sera), una figura dedicata a seguire personalmente il cliente dall’attivazione alla configurazione del centralino interamente personalizzata per le sue esigenze nonché della fibra, e molto altro ancora.

Voxloud Wi-Fi e i servizi complementari Voxloud Priority e Internet Key da oggi rendono il centralino in cloud Voxloud ancora più completo, per offrire alle imprese tutto ciò che serve per la comunicazione aziendale, in un unico posto.

“La missione di Voxloud è rendere il centralino in cloud semplice e accessibile a tutte le imprese, supportandole nel migliorare la propria comunicazione” afferma Leonardo Coppola, A.D. di Voxloud. “La connettività in fibra ultraveloce di Voxloud Wi-Fi è un ulteriore tassello della rivoluzione che stiamo portando avanti nel settore delle telecomunicazioni per rendere semplice e chiaro quello che prima non era (complesse configurazioni del centralino, bollette incomprensibili, costi che variano di mese in mese, solo per citarne alcune). Ora con l’aggiunta della fibra, Voxloud offre alle imprese tutto il necessario per la propria comunicazione aziendale, in un unico posto.”