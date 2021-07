Western Digital ed EA insieme per i fan di Battlefield

Western Digital ed EA hanno collaborato per offrire ai fan di Battlefield in tutto il Nord America, Canada e in Europa questo bundle in edizione limitata. In alcuni Paesi selezionati, i gamer potranno preordinare il loro bundle dal Western Digital Store e presso un gruppo selezionato di rivenditori al prezzo di 136,99 euro (prezzo di vendita suggerito – bundle da 500 GB) e 235,99 euro (prezzo di vendita suggerito – bundle da 1 TB).

Il bundle WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code è la soluzione perfetta per coloro che desiderano lanciarsi nella battaglia e al contempo aumentare lo spazio di archiviazione del PC e le prestazioni complessive con velocità di lettura sequenziale fino a 3.600 MB/s. Ciò si traduce in tempi inferiori di caricamento dei giochi e quindi più tempo per giocare e fare streaming.

Il bundle per Battlefield in edizione limitata include:

1 unità SSD WD_BLACK SN750 SE NVMe a tema Battlefield

1 codice di gioco completo per PC Battlefield 2042 Standard Edition (che può essere utilizzato dal 22 ottobre 2021)

Accesso a emozionanti bonus di preordine, inclusi i contenuti di gioco, usando il codice di gioco per PC prima che il gioco sia disponibile

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kabir Kumar, Sr. Brand Director di EA: «È la reputazione del brand WD_BLACK come leader nelle soluzioni di storage per il mondo del gaming insieme al suo impegno per offrire ai giocatori la migliore esperienza di gioco grazie a un’ampia gamma di unità SSD di alta qualità e ad alte prestazioni che ci ha portato a collaborare con Western Digital come partner ufficiale per lo storage di Battlefield 2042».

Per Susan Park, vice presidente of Product Marketing di Western Digital: «EA e DICE sono impegnati a garantire ai giocatori di Battlefield la migliore esperienza di gioco, missione che condividiamo con il brand WD_BLACK. Battlefield 2042 introduce nel genere FPS nuovi mondi pieni di mappe coinvolgenti e un gameplay dinamico e siamo entusiasti di far parte di questo nuovo straordinario capitolo».