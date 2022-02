ASUS VivoBook 13 Slate OLED sbarca in Italia

ASUS annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo ultra versatile, che offre nuove modalità di utilizzo ovunque ci si trovi, in qualsiasi condizione. Non c’è più la necessità di utilizzare diversi dispositivi per lavoro e intrattenimento: ASUS VivoBook 13 Slate OLED è un compagno dai molti talenti, grazie al suo brillante touchscreen OLED e al form-factor 2-in-1.

Il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED (con un prezzo consigliato al pubblico di 699 euro IVA inclusa che include la tastiera, un comodo stand e l’ASUS Pen 2.0) ha uno stile vivace e incredibilmente versatile, con una tastiera full-size rimovibile e una cover con stand in grado di ruotare di 170°. L’ASUS Pen 2.0 ad alta precisione è invece posizionata in un pratico supporto magnetico, così da essere sempre salda e a portata di mano. Questo laptop – equipaggiato con Windows 11 Home S per un’esperienza di fruizione sempre ottimizzata in tutte le modalità di utilizzo – è comodamente utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera, appoggiato o in mano: scrivere o guardare contenuti da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione non comporterà alcuno sforzo.

Tutte le componenti di ASUS Vivobook 13 Slate OLED sono pensate e integrate nel portatile per offrire la miglior esperienza di utilizzo: batteria di lunga durata con ricarica USB-C, tecnologia Intel Bridge per una facile connessione a tutti i contenuti Android, tastiera rimovibile, sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, doppia fotocamera (fronte/retro) e TouchPad ampliato, oltre che un meraviglioso display OLED in grado di offrire esperienze cinematografiche e iper-realistiche.

ASUS VivoBook: PC dalle infinite possibilità

Il design super-sottile, super-leggero e compatto di ASUS Vivobook 13 Slate OLED lo rende facilmente trasportabile in qualsiasi borsa o zaino, e garantisce un aspetto sempre fresco ed elegante grazie al resistente Corning Gorilla Glass touchscreen con trattamento anti-impronta che impedisce macchie antiestetiche e sbavature.

Le perfette prestazioni di Vivobook 13 Slate OLED sono fornite da un processore Intel quad-core da 3.3 GHz, insieme a componenti di prima classe che includono una SSD PCIe Gen 3.0 x4 128GB eMMC e 4GB di RAM LPDDR4X. Inoltre, la tecnologia Intel Bridge permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11, offrendo un nuovo mondo di produttività e intrattenimento. Grazie a questi elementi il nuovo nato di ASUS si configura come il perfetto compagno per chi cerca la massima versatilità senza sforzi in un form factor compatto e leggero.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED eccelle infatti nella produttività in movimento: basta agganciare la tastiera rimovibile, ed è tutto pronto per mettersi in gioco. Questo accessorio, che si collega magneticamente, ha tasti distanziati di 19,05 mm per una digitazione confortevole – la stessa di una tastiera desktop standard – con una corsa dei tasti di 1,4 mm. Anche il rivestimento della tastiera aumenta il comfort durante la digitazione, mentre il touchpad di grandi dimensioni è progettato per la massima reattività e precisione, e al tatto restituisce una sensazione più che piacevole.

Nonostante le dimensioni compatte, ASUS VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con due porte USB-C con Power Delivery e DisplayPort, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Inoltre, per un accesso veloce e sicuro allo stesso tempo, c’è un sensore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione.

La potente batteria da 50 Wh permette lunghe sessioni di studio, gioco e intrattenimento ininterrotte, e al termine sarà molto semplice ricaricarla: con USB-C Easy Charge il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C, con una carica fino al 60% in appena 39 minuti[1], così da poter godere al meglio della portabilità del nuovo ASUS Vivobook 13 Slate OLED senza la preoccupazione di rimanere senza carica.

Display OLED per esperienze cinematografiche e colori ultra fedeli

Vivobook 13 Slate OLED è il maestro dell’intrattenimento, grazie al suo ampio touchscreen OLED Dolby Vision da 13,3 pollici, capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori. Questo brillante display in Corning® Gorilla Glass ha un rapporto widescreen 16:9, in grado di fornire un’esperienza visiva a tutto schermo quando si guardano film e spettacoli televisivi (a differenza dei display 16:10 o 4:3). Lo schermo è inoltre PANTONE® Validated, con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100% per colori accurati e vividi, ed è certificato DisplayHDR True Black 500, per neri profondi e dettagli brillanti. Unite all’incredibile rapporto di contrasto 1.000.000:1, queste caratteristiche garantiscono la resa perfetta di ogni dettaglio, anche nelle scene più scure. Il display OLED ha un tempo di risposta veloce – 0,2 millisecondi – e offre anche una maggiore protezione per gli occhi migliore rispetto agli schermi non OLED: i livelli di luce blu sono naturalmente più bassi – fino al 70% in meno rispetto a un display LCD – e certificati TÜV Rheinland.

A completare l’esaltante esperienza di intrattenimento è il potente sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, che utilizza una tecnologia di amplificazione intelligente per portare in modo sicuro i quattro altoparlanti ad ampia gamma al massimo volume possibile senza distorsioni – fino a 3,5 volte più forte che con un amplificatore standard[2] – per un audio ricco e chiaro.

Naturalmente, lo streaming video e il cloud gaming hanno anche bisogno di connessioni veloci e senza interruzioni; il WiFi 6 ultraveloce è dunque potenziato dalla tecnologia ASUS WiFi Master, per una connettività sempre stabile e affidabile.

Creatività senza limiti grazie al supporto ASUS Pen 2.0

VivoBook 13 Slate OLED rende facile perseguire hobby e interessi creativi con il suo reattivo touchscreen e l’elevata precisione della ASUS Pen 2.0. Gli utenti possono trovare questo stilo (compatibile con il protocollo Microsoft Pen 2.0 con latenza ultra-bassa e risposta veloce) inserito in un suo supporto magnetico all’interno della confezione di vendita. ASUS Pen 2.0 è subito pronta a scrivere, disegnare o annotare grazie alla sua sensibilità di pressione a 4096 livelli, con forza dai 5 ai 350 grammi e frequenza di campionamento di 266 Hz. Le quattro punte intercambiabili della penna hanno diverse texture che imitano le matite 2H, H, HB e B, donando una sensazione davvero naturale per i bozzetti e i disegni. La ricarica è facile grazie alla compatibilità con qualsiasi caricabatterie USB-C, mentre quando è accoppiato via Bluetooth® il pulsante di scelta rapida fornisce funzioni intuitive con un solo clic, come la cattura di uno screenshot o la navigazione alla pagina successiva di una presentazione. Inoltre, con una carica completa, ASUS Pen 2.0 ha un’autonomia di oltre 140 ore di utilizzo.

Videochiamate on-the-go

Per effettuare videochiamate e cogliere i momenti più belli, ASUS Vivobook 13 Slate OLED è equipaggiato con due fotocamere – una da 5 MP nella parte anteriore per videochiamate nitide, e una fotocamera posteriore da 13 MP per scattare foto o registrare video eccezionali.

Altro elemento importantissimo quando si è in call è l’ambiente circostante: non c’è niente di più sconveniente di una videochiamata rumorosa e confusionaria. Per questo motivo ASUS Vivobook Slate 13 OLED garantisce una qualità dell’audio senza pari, andando a lavorare su tutti i disturbi di fonti esterne che potrebbero comprometterne la qualità attraverso la tecnologia ASUS AI noise-canceling. La funzione ClearVoice Mic nell’app MyASUS può inoltre filtrare i rumori ambientali e normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presentatore per una qualità ottimale delle chiamate in conferenza di gruppo. La funzione ClearVoice Speaker filtra invece tutti i rumori ambientali a parte il parlato umano, così che ogni partecipante alla chiamata possa essere udito chiaramente. Inoltre, la capiente batteria permetterà di resistere anche alle videoconferenze più lunghe, grazie alla tecnologia power-sipping.

[1] La velocità di ricarica di un caricatore Power Delivery (PD) corrisponderà all’uscita di potenza dell’adattatore collegato, fino a un massimo di [65] watt. USB-C Easy Charge fornisce 4,5 W di ricarica quando è collegato a un caricabatterie non PD (Power Delivery), compresa la maggior parte dei caricatori portatili e da USB Type-A a USB-C. Alcuni caricabatterie portatili potrebbero non supportare tali funzioni, a seconda della configurazione.

[2] Test di rumorosità condotto da ASUS il 28 aprile 2021 in una camera anecoica. Livello di pressione sonora (SPL) misurato con rumore rosa con e senza un amplificatore intelligente.