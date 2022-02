Attiva Evolution e Cisco siglano una partnership per il mercato SMB

La spinta innovatrice di Attiva Evolution continua anche nel 2022. Il VAD infatti annuncia di aver ampliato la propria offerta siglando una partnership con Cisco SMB, leader mondiale nei settori del networking e della security.

Cisco Systems Inc fondata nel 1984, ha sede a San Josè in California e dal 1994 è presente anche in Italia, partecipando attivamente allo sviluppo del Paese, valorizzando i talenti e le eccellenze italiane e supportando la realizzazione dell’Agenda Digitale attraverso la promozione dello sviluppo infrastrutturale e la diffusione della cultura digitale.

“Con questo accordo di partnership rafforziamo ulteriormente il nostro canale di vendita, con l’obiettivo da un lato di fidelizzare gli attuali clienti di Attiva e dall’altro di estendere le nostre competenze commerciali – ad oggi focalizzate su storage, backup, cybersecurity, networking e UCC – anche al settore della connettività”, commenta Lorenzo Zanotto, BU Sales Manager di Attiva Evolution (nella foto). “Si tratta di un’alleanza che rappresenta una grande opportunità per i nostri partner”, conclude.

Dal punto di vista pratico, Cisco offre alle piccole e medie imprese prodotti semplici, flessibili, sicuri e dalle grandi prestazioni, che si adattano perfettamente alla crescita e all’evoluzione dello scenario tecnologico presente e futuro. In particolare, le aree di sviluppo principali dell’azienda sono quelle del routing e switching, tecnologie wireless e sicurezza. Il portfolio comprende soluzioni hardware e software on-premises o gestiti in cloud che permettono di accedere in modo facile e veloce ai dati aziendali in ogni momento e da qualsiasi luogo. Tra questi, da evidenziare la soluzione Cisco Umbrella, una piattaforma di cloud security che agisce a livello di DNS e IP e crea un primo scudo contro eventuali minacce informatiche impedendo che malware, phishing etc. raggiungano la rete aziendale. Il servizio è garantito per offrire il 100% di uptime.

Completano l’offerta applicazioni mobile intuitive, che semplificano le operazioni di rete e che permettono alle aziende di ottimizzare i processi di business.