BeeStation porta tutti sul cloud… in pochi minuti!

Personalizzazione e semplicità sono le caratteristiche dell’ultima soluzione firmata Synology. L’azienda ha annunciato il lancio di BeeStation, una novità che va ad aggiungersi alla linea di prodotti Synology per rendere l’archiviazione cloud a disposizione di tutti, soprattutto di chi vuole semplicità e facilità d’uso. Con BeeStation, le operazioni di backup, gestione e condivisione dei file sono possibili per qualsiasi utente, indipendentemente dalle competenze e dallo stile di vita, non richiedono costi di registrazione e offrono massimo controllo sui dati personali.

Lewis Sheng, Product Manager presso Synology, sottolinea il ruolo centrale di BeeStation nell’ecosistema di Synology: “Per quasi vent’anni, Synology ha occupato una posizione di prestigio nelle soluzioni NAS, offrendo funzionalità avanzate per professionisti e appassionati di high-tech. BeeStation risponde a esigenze di tipo diverso: concentra operazioni essenziali per il backup e la gestione dei file in un hardware maneggevole con un’esperienza software più semplice e accessibile“.

Con BeeStation si comincia subito

È possibile avviare un cloud personale in pochi minuti con un hard disk di 4 TB integrato, ampio spazio per documenti di lavoro, file personali, foto e video. Basta inquadrare un codice QR e collegare i cavi necessari, per avere un cloud personale in pochi minuti. Le applicazioni per mobile, desktop e web a corredo offrono un’esperienza fluida per gestire i file e avervi accesso ovunque ci si trovi, con la stessa comodità dei servizi cloud più popolari.

Condivisione con le famiglie

Tenuto conto delle necessità di soluzioni di archiviazione per privati e famiglie, BeeStation permette agli utenti di creare facilmente spazi di archiviazione privati per ogni persona della famiglia. Questa funzionalità assicura il rispetto della privacy delle persone, senza che siano necessarie né particolari competenze IT né specifiche conoscenze di rete.

Backup e funzionalità AI nella nuova BeeStation

Con BeeStation, i backup automatici di foto e video da dispositivi iOS e Android conservano al sicuro i ricordi più importanti. In più l’organizer di foto basato su IA semplifica l’attività di gestione dell’intera libreria di foto: ora è più facile che mai trovare e condividere specifici album o immagini con il riconoscimento di persone e oggetti accelerato da hardware.

Le funzioni avanzate di BeeStation includono la possibilità di eseguire il backup dei file da Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox e le unità USB connesse, per garantire sempre agli utenti la disponibilità di una copia dei loro dati importanti.

Disponibilità

BeeStation sarà disponibile da marzo sul sito web di Synology e tramite partner e rivenditori ufficiali in tutto il mondo.