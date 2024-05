Brother: qualità, servizi e valore aggiunto per l’etichettatura nel retail

La stampa ha un ruolo fondamentale per consentire ai distributori di rimanere competitivi: per questo è importante che le stampanti funzionino correttamente e che si integrino perfettamente con gli altri sistemi per permettere al magazzino e ai negozi di lavorare correttamente. Tuttavia, non si tratta solo di una questione di hardware, e quindi di scegliere le migliori soluzioni di etichettatura, bensì anche di servizi affidabili e di scegliere partner con una importante esperienza alle spalle in soluzioni di stampa per il retail. Qualità dell’hardware, servizi e valore aggiunto: Brother in questo articolo ci spiega quali sono gli elementi più importanti da prendere in considerazione.

Un prodotto di qualità da solo non è sufficiente

Il rivenditore necessita di soluzioni di stampa di etichette professionali, robuste, sicure e affidabili ma che soprattutto soddisfino le sue esigenze specifiche. Scegliendo dispositivi adatti, configurati correttamente e facili da usare è possibile ottenere: rapporti accurati sull’utilizzo dell’etichettatura nella tua attività di vendita al dettaglio (così da poter individuare inefficienze nella produttività); connessione al database per consentire l’aggiornamento centralizzato dei dati che possono essere condivisi con i diversi punti vendita; calcolo automatico degli sconti per evitare errori in negozio; rietichettatura semplificata grazie alle stampanti portatili; riduzione delle code grazie alla stampa mobile degli scontrini.

Focus sui servizi

La qualità del dispositivo per etichette scelto per il proprio negozio è fondamentale ma non può prescindere dalla qualità del servizio che lo accompagna.

Un servizio di assistenza di alta qualità che si concentra sull’integrazione può fare la differenza tra sistemi di breve durata e sistemi di successo a lungo termine. Infatti, il servizio giusto aiuta i rivenditori a mantenere le vendite in linea e a fornire prestazioni di stampa senza interruzioni, garantendo che i loro sistemi non solo rimangano in funzione, ma funzionino al massimo delle loro potenzialità. Il tutto mantenendo i clienti informati e le scorte in movimento (per garantire una customer experience perfetta e ininterrotta).

In qualità di esperta di soluzioni di stampa per il settore retail, Brother lavora per sviluppare le migliori soluzioni di etichettatura, dall’organizzazione del magazzino fino al punto vendita, studiate per affrontare con un esito positivo qualsiasi tipo di problema. Tra i servizi offerti tra Brother troviamo la configurazione dei dispositivi, la fornitura di assistenza e supporto quotidiano, la possibilità di ridurre i tempi di inattività e gli sprechi, fornendo anche dimostrazioni pratiche sul campo delle sue soluzioni, perfettamente integrabili nel parco macchine già presenti presso il cliente.

Alla ricerca di un reale valore aggiunto

Molti fornitori di servizi di stampa offriranno prodotti e servizi standard, ma pochi saranno capaci di fornire un effettivo valore aggiunto capace di portare le prestazioni di stampa ad un livello superiore.

Brother lavora fianco a fianco con il cliente e il suo fornitore di soluzioni tecnologiche per definire la soluzione di stampa migliore per la singola azienda, sia che questa stia sostituendo o aggiornando il proprio sistema. Alla fase progettuale segue una fase di dimostrazioni personalizzate dal vivo per accompagnare il cliente nella configurazione e nel collaudo delle soluzioni di stampa in tempo reale, in modo da non avere sorprese durante l’implementazione finale.

Perché Brother è il partner ideale

Il valore di Brother è pienamente espresso dall’approccio ‘At your side’, che dimostra come sia il livello di supporto offerto dall’azienda a distinguerla dagli altri fornitori presenti sul mercato.

Brother sostiene i Retail Decision Makers:

Sosteniamo i rivenditori di tutte le dimensioni : Brother collabora con il fornitore di soluzioni tecnologiche del cliente per comprendere a fondo la sua attività, indipendentemente dalle dimensioni.

: Brother collabora con il fornitore di soluzioni tecnologiche del cliente per comprendere a fondo la sua attività, indipendentemente dalle dimensioni. Conosciamo il settore retail : visitiamo gli uffici e i negozi, parliamo con le persone giuste per comprendere come un’azienda retail utilizza la stampa per progettare la soluzione ideale.

: visitiamo gli uffici e i negozi, parliamo con le persone giuste per comprendere come un’azienda retail utilizza la stampa per progettare la soluzione ideale. Semplifichiamo le complessità della stampa retail : collaboriamo con aziende complesse che operano in spazi limitati e su più sedi, semplificando i loro processi di stampa.

: collaboriamo con aziende complesse che operano in spazi limitati e su più sedi, semplificando i loro processi di stampa. Aiutiamo a mantenere il negozio efficiente: grazie a una compatibilità completa con il software di stampa di etichette retail e i linguaggi di stampa, Brother può fornire stampanti per etichette barcode, stampanti di documenti e soluzioni per biglietti e ricevute, offrendo un unico punto centralizzato di supporto e gestione. Questo ci rende l’unico fornitore con una così ampia gamma di prodotti in grado di fornire una soluzione di stampa end-to-end completa.

Brother supporta le persone nel settore retail:

Stampa più semplice

Gestione della stampa centralizzata e supporto centralizzato

Soluzioni più semplici

Abilitazione delle persone

Scopri di più sulla tecnologia e sull’approccio Brother alla stampa per il settore retail QUI!