Celly festeggia l’arrivo della primavera con nuove soluzioni portatili

È arrivata la primavera e la voglia di passare il tempo all’aperto si fa sentire e, per fare il pieno di queste prime giornate soleggiate che diventano sempre più lunghe, Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta le novità dedicate al mondo della ricarica. Le soluzioni lanciate da Celly sono infatti studiate per non rimanere mai senza i device, per non rinunciare alle foto agli alberi in fiore o alle colonne sonore delle scampagnate con gli amici.

Perfettamente in trend con il cavo USBCUSBCCOTT

Cavo di ricarica da 1,5 metri, realizzato in cotone intrecciato per garantire una maggiore resistenza ed evitare la formazione di nodi. Dotato di due connettori USB-C, è la soluzione Celly ideale per caricare sia gli smartphone Android che iPhone: proprio per assicurare un match perfetto con i nuovi modelli di Apple è disponibile nelle colorazioni pastello azzurro, rosa, verde e giallo, oltre che in bianco e nero. Supporta la ricarica rapida fino a 60W, ed è compatibile con tutti i caricabatterie e powerbank dotati di porta USB-C.

PBC5000: il powerbank smart di Celly a prova di mini-bag

Grazie alle dimensioni compatte e la capacità di 5.000mAh, questo powerbank Celly è l’alleato ideale per chi cerca una soluzione pratica e che non occupi troppo spazio. Il suo plus è il connettore USB-C integrato, che rende PBC5000 compatibile con la maggior parte dei dispositivi ed elimina la necessità di cavi aggiuntivi. È inoltre dotato di luci led posteriori che indicano la carica residua del powerbank e di stand integrato, per utilizzare il caricabatterie come supporto mentre lo smartphone è in carica. Disponibile nelle colorazioni nero e bianco.

Soddisfare ogni esigenza di ricarica portatile con la gamma PBE EVO

Per chi è alla ricerca di powerbank con batteria agli ioni di litio dal design compatto e leggero, Celly propone i modelli PBE5000EVO, PBE10000EVO e PBE20000EVO. Tutte le referenze sono caratterizzate da una porta input/output USB-C e una porta USB-A, oltre ad essere dotate di indicatori LED per monitorare il livello di carica rimanente. Si differenziano in base alla loro capacità, che spazia da 5.000, 10.000 e 20.000 mAh, per permettere a ciascuno di poter individuare la soluzione più adatta ai propri bisogni.

PBE5000EVO e PBE10000EVO sono disponibili nelle colorazioni nero e blu, PBE20000EVO in nero.