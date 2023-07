Smartwatch Celly perfetti non solo per gli sportivi

I nuovi smartwatch Celly – TRAINERWATCH2 e TRAINERROUND2 –, sono accessori studiati per avere chiamate, messaggi e stato di salute sempre a portata di polso. Che si tratti, infatti, di attività all’aria aperta o in palestra, comodità e versatilità sono per il brand del gruppo Esprinet le caratteristiche necessarie per tutti quegli accessori dedicati al rilevamento dei propri miglioramenti.

Per questo, grazie alle loro funzioni avanzate, i nuovi smartwatch Celly offrono la possibilità di tenere sempre sotto controllo i progressi in maniera precisa, sia durante le passeggiate sia nelle sessioni di fitness più intense.

Gli smartwatch Celly impreziosiscono qualsiasi look

Ma non sono perfetti solo per gli sportivi: grazie al loro design semplice ma elegante si prestano ad impreziosire qualsiasi look.

I nuovi dispositivi, con display a risoluzione migliorata rispetto ai modelli precedenti, presentano funzionalità legate al monitoraggio della salute, permettendo la misurazione di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e saturazione di ossigeno. S

ono inoltre i compagni perfetti per ogni allenamento: forniscono in tempo reale un aggiornamento relativo al calcolo delle calorie bruciate, al calcolo dei passi, alla distanza percorsa, dando anche un’indicazione del tempo di allenamento. Il tutto garantendo sempre avvisi in caso di messaggi e chiamate, a cui è ora possibile rispondere direttamente dallo smartwatch, senza dover ricorrere al telefono.

Tecnologia alla portata di tutti

TRAINERWATCH2 è la scelta perfetta per chi ama i device con schermo rettangolare: offre un display da 1.81” ed è disponibile in colorazione nera, mentre la batteria ha una durata fino a 7 giorni.

TRAINERROUND2 invece è pensato per tutti coloro che preferiscono il design degli orologi tradizionali, grazie al display tondo da 1.28”, ed è disponibile in due colorazioni: rosa tenue o nero. La durata della batteria garantisce fino a 5 giorni di utilizzo.

TRAINERWATCH2 e TRAINERROUND2 sono disponibili da luglio. TRAINERWATCH2 59,99€; TRAINERROUND2 49,99€