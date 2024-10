Cloud Commander: la nuova soluzione di N-able e Microsoft

N-able, azienda software globale che consente ai fornitori di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e soluzioni di sicurezza, ha annunciato il rilascio di funzionalità migliorate per la gestione di Windows 365 con N-able Cloud Commander, la nuova soluzione presentata in collaborazione con Microsoft all’inizio di quest’anno. Cloud Commander è una soluzione multi-tenant grazie alla quale fornitori di servizi gestiti (MSP) e fornitori di soluzioni cloud (CSP) possono gestire utenti Microsoft, risorse Microsoft Azure e Microsoft Intune da un’unica console, offrendo ora anche funzionalità di gestione per Windows 365.

I vantaggi offerti da N-able Cloud Commander a MSP e CSP

Con l’aumento significativo della domanda nel settore delle soluzioni cloud, Cloud Commander offre funzionalità di gestione e monitoraggio per le diverse soluzioni Microsoft Cloud. Rivolto a MSP e CSP, offre funzionalità indispensabili per affrontare le sfide legate alla gestione su larga scala.

Grazie all’integrazione di N-able Cloud Commander della gestione di Windows 365, gli amministratori di endpoint possono ora:

Visualizzare e gestire perfettamente la soluzione Windows 365 Cloud PC nelle versioni Windows 365 Business, Windows 365 Enterprise e Windows 365 Frontline.

Accedere a parametri di monitoraggio critici per ciascun Cloud PC, compreso lo stato di provisioning, di alimentazione e di connettività, nonché l’ultimo accesso.

Eseguire azioni chiave quali aggiornamento, ridenominazione, riavvio e reprovisioning sui dispositivi in base ai ruoli utente, con molte azioni supportate in blocco.

Continuare ad accedere a funzioni specifiche di Intune per Windows 365 Cloud PC dall’elenco Intune.

Visualizzare e gestire le licenze per Windows 365, compreso l’uso di licenze condivise come Windows 365 Frontline, tramite la nuova pagina delle licenze dei prodotti. Questa integrazione semplifica l’amministrazione e l’ottimizzazione delle licenze.

Avere accesso a un’unica interfaccia di gestione per tutti i Windows 365 Cloud PC, a prescindere dallo stato di registrazione di Intune. Gli amministratori possono utilizzare le funzionalità per dispositivi Windows 365 e metterle in relazione alla controparte e alla licenza dispositivo Intune.

Dichiarazioni

Mike Adler, Chief Technology e Product Officer di N-able, sottolinea: “Gli MSP devono gestire numerosi ambienti diversi, oltre a dispositivi fisici tramite Intune, macchine virtuali Azure e Desktop virtuale Azure. Con la crescita di Windows 365, avere una visione unificata di tutti questi asset diventa cruciale per migliorare l’efficienza aziendale e, di conseguenza, quella delle piccole e medie imprese clienti. È proprio per questo che la collaborazione tra N-able e Microsoft risulta così vantaggiosa. N-able Cloud Commander permette agli MSP di gestire le soluzioni Microsoft Cloud per i propri clienti, aiutandoli a migliorare sicurezza e redditività”.

“Siamo lieti di collaborare con N-able per offrire funzionalità gestionali per Windows 365 a MSP e CSP con Cloud Commander, per permettere loro di svolgere le attività di gestione per conto dei propri clienti ed espandersi con la massima semplicità”, commenta Scott Manchester, Vice President of Product Management Windows 365 and Azure Virtual Desktop at Microsoft.