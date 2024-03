Earth Hour 2024: spegniamo insieme le luci come Epson

La sostenibilità è un tema ormai urgente e per sensibilizzare aziende e persone a fare qualcosa per ridurre il proprio impatto ambientale, vengono organizzate tante iniziative, come l’Earth Hour, l’evento istituito dal WWF (World Wide Fund for Nature) nel 2007 e che quest’anno si terrà il 23 marzo alle 20:30.

Seiko Epson Corporation è stata confermata come primo corporate partner internazionale dell’Earth Hour. Nota anche come l’Ora della Terra, tale iniziativa richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare l’ambiente con un gesto semplice, ma concreto: spegnere la luce per un’ora nel giorno stabilito. Epson Italia partecipa attivamente con diverse iniziative.

Spegnere le luci per un’ora per l’Earth Hour

Diventando corporate partner internazionale dell’Earth Hour 2024, Epson intende ispirare milioni di persone affinché si uniscano al movimento, adottando comportamenti virtuosi per il risparmio energetico a beneficio del nostro pianeta. L’idea alla base di questo evento è invitare le persone di tutto il mondo a spegnere le luci per un’ora, solitamente a fine marzo, come gesto simbolico di sostegno per l’ambiente.

Fin dalla prima edizione, l’Earth Hour si è rivelato un grande successo e, da allora, è cresciuto diventando un’iniziativa mondiale, che unisce milioni di persone in più di 190 Paesi al mondo: nell’edizione 2023 l’Hour Bank, il contatore online di azioni positive per la salvaguardia del pianeta, ha raggiunto quota 410.000 ore.

Le iniziative di Epson per l’Earth Hour 2024

In occasione dell’Ora della Terra 2024, Epson ed Earth Hour incoraggiano le persone a intraprendere semplici azioni di risparmio energetico per incrementare il monte ore mondiale dell’Hour Bank, accessibile sia sul sito dell’azienda giapponese sia su quello di Earth Hour.

Epson sta attivando le sue sedi nel mondo per aumentare la consapevolezza verso semplici azioni di risparmio energetico nei rispettivi Paesi e nelle regioni di appartenenza, con iniziative in oltre 26 lingue. L’azienda inoltre è uno dei principali partner degli eventi Earth Hour a Singapore (Wisma Atria Shopping Mall) e in Giappone (LalaPort Toyosu a Tokyo).

In linea con l’Environmental Vision 2050, Epson si è posta l’obiettivo di diventare un’azienda “carbon negative” e di non utilizzare più materie prime vergini. A tal fine, ha intrapreso una serie di iniziative e inoltre alla fine del 2023 ha completato il passaggio al 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili in tutte le sedi del Gruppo a livello mondiale. Non solo: si impegna a creare prodotti e servizi che consumino di meno e riducano l’impatto ambientale.

In Epson Italia l’Ora della Terra scatta il 18 marzo

In Epson Italia l’Earth Hour si celebra il 18 marzo, in un giorno lavorativo, per promuovere un momento collettivo di consapevolezza e azione comune. Ognuno avrà modo di condividere con i colleghi azioni individuali quali, ad esempio lo spegnimento di dispositivi alimentati a corrente elettrica (laptop, stampanti, fonti di illuminazione, macchine del caffè, microonde) ma anche situazioni collettive come il “pranzo low energy”, rigorosamente a base di cibi non cucinati. Durante il momento conviviale ci sarà anche la premiazione dei vincitori del quiz sulle attività per la sostenibilità portate avanti da Epson, con la presenza di Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia.

L’impegno dell’azienda nel mantenere viva l’attenzione sulle tematiche ambientali e di risparmio energetico è dimostrato anche dalla partecipazione alla recente iniziativa “Mi illumino di meno“, quando per ridurre il risparmio energetico Epson ha spento le insegne luminose.

Epson ed Earth Hour incoraggiano tutti a compiere ogni giorno semplici azioni per risparmiare energia.

Dichiarazioni

“Epson”, ha commentato Yasunori Ogawa, Presidente di Epson, “è orgogliosa di essere il primo corporate partner internazionale per l’Earth Hour. Fin dalla nostra fondazione, abbiamo sempre ribadito il nostro impegno a convivere con le comunità in cui operiamo, promuovendo iniziative volte a preservare l’ambiente. Oltre a fare la nostra parte come azienda, crediamo anche nell’importanza di un’azione collettiva: con la partecipazione di tutti, anche le piccole azioni possono fare un’enorme differenza. Attraverso questa partnership, speriamo di sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali e dare al maggior numero di persone possibile l’opportunità di agire“.

“La nostra partnership con Epson per l’edizione dell’Earth Hour 2024”, ha dichiarato Yves Calmette, Senior Director Brand and Network Communications di Earth Hour International, “rispecchia esattamente ciò che intendiamo per approccio collaborativo. Insieme possiamo liberare tutta la potenza dell’azione collettiva, ma abbiamo bisogno della partecipazione di tutti per rendere ancora più grande questa mobilitazione. Vogliamo che l’Ora della Terra sia un momento per ricordare a tutti noi quanto sia importante prendersi cura del pianeta su cui viviamo, per questo dobbiamo celebrarla: è il nostro faro di speranza verso un futuro più luminoso e sostenibile per tutti“.