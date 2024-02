CDP inserisce Epson nella lista A per l’impegno green

Lotta al cambiamento climatico e tutela della sicurezza idrica: sono questi gli obiettivi di sostenibilità in cima alla lista delle priorità di Epson. Ed è proprio grazie alla trasparenza e al raggiungimento di tali obiettivi che Epson è stata inserita nella lista A del CDP (Carbon Disclosure Project). Le iniziative più recenti includono l’attuazione e il completamento di un programma di transizione verso il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutte le sedi del Gruppo Epson.

“Ricevere una ‘A’ del CDP nelle aree del cambiamento climatico e della sicurezza idrica”, ha commentato Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europa, “trasmette un messaggio forte ai nostri clienti, ai partner e agli investitori. Dimostra come Epson sia profondamente impegnata a raggiungere l’assenza di emissioni di anidride carbonica in tutte le sue attività, a livello mondiale. Questo rating CDP fornisce un’ulteriore prova della nostra serietà nell’affrontare il cambiamento climatico e nel preparare la nostra attività per il futuro“.

CDP: l’organizzazione no-profit che fornisce un sistema di misurazione e rendicontazione ambientale.

Organizzazione no-profit indipendente, CDP gestisce il sistema mondiale di divulgazione ambientale ed ogni anno incoraggia le aziende a misurare e gestire i rischi e le opportunità legati al cambiamento climatico, alla sicurezza idrica e alla deforestazione. Non solo: svolge questa attività su richiesta di investitori, acquirenti e semplici cittadini, che utilizzano le informazioni per prendere decisioni sulle aziende in cui scelgono di investire.

CDP valuta inoltre le attività ambientali delle aziende per conto di oltre 740 investitori istituzionali in tutto il mondo, con un patrimonio complessivo di 136.000 miliardi di dollari. I risultati dei questionari vengono utilizzati per valutare le aziende in termini di performance ambientale per i principali indici di investimento socialmente responsabile (ISR) utilizzati dagli investitori ESG.

Delle oltre 23.000 aziende che hanno divulgato informazioni attraverso il CDP, meno del 2% è rientrato nella lista A. Epson è stata una delle poche aziende a ricevere una A in due categorie, un riconoscimento del fatto che Epson è leader nella sostenibilità. Oltre a rappresentare una dichiarazione importante per gli investitori istituzionali che prendono decisioni di investimento ESG, Epson ritiene che questa prestigiosa lista comunichi un messaggio forte ai clienti che cercano prodotti e servizi capaci di ridurre l’impronta ambientale, nonché ai partner commerciali e agli altri stakeholder.