EOC: la nuova serie Wireless Broadband di EnGenius

La serie EOC di EnGenius rappresenta un significativo cambiamento nel campo della connettività Wireless Broadband, l’azienda rinomata per le sue soluzioni Wi-Fi robuste e competitive ha integrato nella nuova soluzione, funzionalità di ultima generazione e una piattaforma semplificata per l’utilizzo e la monitorizzazione dei dispositivi. Queste innovazioni garantiscono connessioni fluide ed ininterrotte, installazioni rapide ed intuitive, rendendo la serie EOC una delle proposte più concorrenziali del settore.

I modelli EOC655 ed EOC655-C18 della nuova serie EOC

EnGenius ha progettato la soluzione EOC includendo radio broadband PtP e PtMP operanti a 5 GHz e 6 GHz (le radio a 6 GHz saranno abilitate tramite firmware non appena sarà autorizzato l’utilizzo nell’UE). I modelli EOC655 ed EOC655-C18 incorporano tecnologie all’avanguardia offrendo velocità di trasmissione Point-to-Point fino a 2 Gbps su distanze di 5 chilometri, utilizzando un’antenna integrata da 18 dBi, e fino a 32 chilometri con un’antenna esterna. In modalità Point-to-Multipoint, la serie EOC è in grado di connettere fino a 16 dispositivi.

Gli Access Point della soluzione EOC si distinguono per la loro compattezza (meno di 30 cm quadrati) e leggerezza, facilitando così il montaggio su pali di diametro compreso tra 5 e 7 centimetri. Sono dotati di dual radio integrate da 5 GHz che possono operare simultaneamente in modalità PtP e PtMP. Inoltre, le radio da 2.4 GHz supportano la configurazione, l’installazione e l’allineamento dell’antenna tramite l’applicazione “SkyConnect”.

Una volta installate, le unità EOC monitorano costantemente le frequenze operative per rilevare interferenze e misurare l’intensità del segnale, apportando automaticamente le correzioni necessarie.

EnGenius ha inoltre integrato ricevitori GPS nelle unità per permettere al sistema di gestione della rete ‘SkyPoint’ di monitorare con precisione la posizione delle apparecchiature.

La serie EOC di EnGenius è stata progettata principalmente per i Provider di Servizi Wireless (WISP) e per le Smart City, ma trova applicazione anche in ambiti industriali, nella sicurezza pubblica e in numerosi altri settori.

Disponibilità

La serie EOC è stata progettata per rivoluzionare le connessioni wireless broadband, garantendo un livello di stabilità senza pari. I modelli EOC655 & EOC655-C18, sono ora disponibili per l’acquisto.

Dichiarazioni

“Le unità EOC offrono il QoS più stabile e affidabile del settore. Per garantire prestazioni ottimali, abbiamo integrato funzioni avanzate per la selezione automatica dei canali e l’ottimizzazione del flusso dati, prioritizzando il traffico che richiede bassa latenza. Inoltre, abbiamo implementato la possibilità di isolare i flussi di traffico in VLAN e gerarchie di VLAN separate per i singoli tenant. Questi miglioramenti contribuiscono a creare un’esperienza utente eccezionalmente fluida“, afferma Johnson Lee, General Manager di EnGenius. “I dispositivi possono essere tracciati in tempo reale, facilitando l’individuazione esatta delle unità per la pianificazione della rete e per la risoluzione dei problemi. Gli allarmi si attivano se un dispositivo viene accidentalmente rimosso dalla sua posizione”.

“Abbiamo integrato nella piattaforma di gestione delle serie EOC tecnologie di ultima generazione e intuitive garantendo così agli utenti una facile installazione e utilizzo, anche per i clienti con esperienza limitata nel settore delle reti broadband wireless. Di conseguenza, riteniamo che il mercato per la serie EOC sia ampio e in continua espansione. La soluzione EOC è equipaggiata con chipset Qualcomm Wi-Fi 6 e un MAC brevettato e sviluppato dalla nostra azienda, ottimizzato per le applicazioni PtP e PtMP. EnGenius prevede che le dual radio da 5 GHz dell’EOC si evolveranno presto in una versione a 5 GHz più 6 GHz dual radio, supportata dai servizi AFC necessari per l’operazione a 6 GHz outdoor. Inoltre, la portata delle unità EOC può essere estesa fino a 16 chilometri o più, utilizzando antenne esterne ad alto guadagno”, conclude Johnson Lee General Manager di EnGenius.