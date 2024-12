Gli SSD serie CM7 di KIOXIA soddisfano lo Standard FIPS 140-3

KIOXIA Europe, ha annunciato che il modulo crittografico utilizzato negli SSD PCIe 5.0 NVMe Enterprise Serie CM7 di KIOXIA è stato convalidato per soddisfare lo standard FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-3, livello 2 per i moduli crittografici.

Lo standard FIPS 140-3 specifica una serie di requisiti di sicurezza del Cryptographic Module Validation Program amministrato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e con questo insieme di standard, livelli di protezione più elevati indicano unità che sono progressivamente più resistenti agli attacchi. KIOXIA ha convalidato che il modulo crittografico nei suoi SSD serie CM7 mantiene la riservatezza e l’integrità dei dati protetti.

Le aziende e le agenzie governative/pubbliche potrebbero preferire o potrebbero ora essere tenute a implementare standard di crittografia governativi nuovi e più rigorosi, cosa che possono soddisfare gli SSD serie CM7convalidati secondo i requisiti FIPS 140-3. Rispetto ai precedenti requisiti FIPS 140-2, 140-3 offre standard più elevati per gli SSD, tra cui un metodo di autenticazione più avanzato e linee guida aggiornate per l’implementazione.

KIOXIA ha portato la tecnologia PCIe 5.0 nelle applicazioni server e di archiviazione con l’SSD NVMe della serie CM7 di KIOXIA. Destinati ad applicazioni e casi d’uso aziendali, tra cui intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, database di elaborazione delle transazioni online e data warehousing, i convertitori di frequenza della serie CM7 di KIOXIA offrono prestazioni, affidabilità e sicurezza aziendali ai server e all’archiviazione dei data center.

Caratteristiche principali degli SSD della serie CM7 di KIOXIA

SSD NVMe conformi a PCIe 5.0 da 2,5 pollici e fattori di forma SSD E3.S

Supporto a porta doppia e singola

Resistenze a lettura intensiva e uso misto

Capacità da 1,6 terabyte (TB) a 30,72 TB (15,36 TB nel fattore di forma E3.S)

Le opzioni di sicurezza includono:sanificazione cancellazione istantanea (SIE), unità a crittografia automatica (SED) TCG Opal e SED con modulo FIPS 140-3 di Livello 2

Dichiarazioni

“Mantenere i dati al sicuro è fondamentale per le aziende sia di grandi che di piccole dimensioni e attenersi agli standard di sicurezza più rigorosi è essenziale per qualsiasi tipo di soluzione di archiviazione“, ha dichiarato Paul Rowan, Vice President e Chief Marketing Officer di Memory and SSD Business Units presso KIOXIA Europe. “Ci impegniamo a superare i confini della sicurezza, garantendo che i nostri clienti possano contare sul più alto livello di misure di sicurezza per l’archiviazione che abbiamo in atto per il mercato europeo“.