La Sales Academy di Econocom forma giovani Sales Account

La carenza di risorse con competenze specialistiche non rappresenta solo un ostacolo per la crescita delle aziende, ma costituisce anche un freno all’innovazione e alla competitività del Paese. Le imprese italiane, sia grandi sia piccole, faticano a trovare personale con il livello di specializzazione richiesto.

Secondo i dati di Confindustria, infatti, il settore IT italiano mostra un gap di competenze sempre più marcato, con una domanda di profili qualificati che cresce annualmente di circa il 10%, a fronte di un’offerta limitata. Solo in Europa, entro il 2030, mancheranno circa 1 milione di professionisti ICT per soddisfare le esigenze aziendali, una carenza che impatta in modo significativo anche il mercato italiano.

Questo fa emergere l’urgenza di iniziative educative e formative mirate, che possano incentivare i giovani a intraprendere carriere nel settore IT. La sfida per le aziende è quindi creare percorsi di formazione professionale che rispondano efficacemente alle dinamiche del settore, riducendo così il gap tra competenze richieste e competenze disponibili.

È in questo scenario che Econocom annuncia il lancio della “Sales Academy”, un’iniziativa pensata per attrarre giovani talenti under 30 attraverso un programma formativo unico, progettato per avviarli alla carriera di Sales Account. La Sales Academy offre ai partecipanti un percorso strutturato di 12 mesi con l’obiettivo di sviluppare un percorso professionale.

La Sales Academy offre un percorso di crescita strutturato e immersivo

La Sales Academy è un programma full-time, che si svolgerà in presenza presso la sede milanese di Econocom. I partecipanti, guidati da mentor esperti e professionisti del settore, seguiranno un percorso suddiviso in sei fasi distinte che coniugano teoria e pratica. Questa combinazione mira a sviluppare sia competenze tecniche che soft skill, fondamentali per il ruolo di Sales Account.

L’iniziativa è dedicata a giovani laureati appassionati del settore IT, con una buona conoscenza dell’inglese e una forte attitudine e naturale curiosità verso il mondo Tech. Il progetto offre non solo una formazione di altissimo livello, ma anche l’opportunità di relazionarsi con grandi realtà italiane.

Caratteristiche del percorso di formazione

La Sales Academy si articolerà di sei fasi, con un primo focus sul mondo Econocom e le sue soluzioni commerciali. Successivamente, i partecipanti verranno inseriti in un percorso di affiancamento operativo, fase in cui lavoreranno al fianco di Senior Sales, partecipando a incontri con i clienti e svolgendo attività di back-office. Con il supporto dei mentor, inizieranno poi a lavorare su liste clienti gestendo prospect e contatti strategici, entrando attivamente nel processo di sviluppo commerciale. Periodiche review con i responsabili di vendita offriranno ai giovani talenti l’opportunità di confrontarsi sui risultati e avanzare nella formazione affinando le proprie competenze. In una fase avanzata, i partecipanti presenteranno i risultati del lavoro svolto durante l’Executive Review, discutendo dei KPI raggiunti e delineando le proiezioni future. L’intera esperienza sarà orientata al raggiungimento dei KPI prefissati, obiettivo finale supportato dai mentor che accompagnano i giovani professionisti fino al termine del programma formativo.

Al termine del percorso verrà offerto ai partecipanti un contratto a tempo indeterminato come Sales Account all’interno di Econocom, permettendo così a giovani talenti di entrare nel settore delle vendite IT, costruendo una carriera in un ambiente aziendale stimolante e ricco di opportunità.

Per maggiori informazioni sulla Sales Academy e sulle modalità di candidatura, è possibile visitare il sito web della Sales Academy.

Dichiarazioni

“Il mercato tecnologico ha l’esigenza di colmare il divario di competenze e far fronte alla scarsità di figure specializzate. Per rispondere a questa sfida, abbiamo deciso di investire sui giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze professionali concrete. Puntiamo sulla formazione e sulla crescita professionale, aiutandoli a costruire un percorso solido in un settore strategico per il futuro”, dichiara Cora Scandroglio di Econocom.