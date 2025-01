La Smart Home di TCL approda al CES 2025

Al CES 2025, TCL presenta una visione tecnologica innovativa e sempre più vicina alle persone, proponendo ai consumatori televisori di grandi dimensioni con tecnologia QD-Mini LED e prodotti alimentati dall’intelligenza artificiale, progettati per migliorare la vita quotidiana.

TCL ridefinisce l’intrattenimento domestico con i suoi televisori di grandi dimensioni dotati di tecnologia QD-Mini LED

TCL si posiziona al primo posto a livello globale per i televisori ultra-grandi (98 pollici e oltre), consolidando la sua posizione come innovatore nella tecnologia display.

Dal lancio del primo TV QD-Mini LED al mondo nel 2019, TCL ha costantemente ridefinito gli standard del settore con prodotti rivoluzionari, tra cui l’avanzata tecnologia proprietaria di retroilluminazione QD-Mini LED.

L’azienda continua a guidare il mercato dei grandi schermi, stimolando una rapida crescita nella dimensione media degli schermi e superando i parametri di riferimento del settore (98 pollici e oltre) dal 2022.

Al CES di Las Vegas, TCL presenta innovazioni che stanno plasmando il futuro dei display. TCL mostrerà i suoi schermi CSOT HVA, caratterizzati da una migliore gestione dei contrasti, fino a 7.000:1. Questa tecnologia avanzata dei pannelli, presente nei televisori di punta di TCL, stabilisce un nuovo standard per esperienze di visione immersive.

TCL ha inoltre incorporato una nuova tecnologia Quantum Dot con cristalli quantici più vibranti, in grado di riprodurre più di un miliardo di colori e di coprire oltre il 98% della gamma cromatica DCI-P3, garantendo fino a 100.000 ore di visione in alta qualità. È stato anche creato un nuovo algoritmo di ottimizzazione del colore per assicurare che i nuovi televisori TCL sfruttino appieno questa ricchezza cromatica.

TV Serie X11K: il massimo della qualità visiva

I TV QD-Mini LED della serie X11K, prodotti di punta di TCL per il 2024-2025, incarnano questa innovazione. Dotati di oltre 14.000 aree di Local Dimming e una luminosità di picco di 6.500 nit, offrono un contrasto senza precedenti, dettagli intricati e un’eccezionale nitidezza. Alimentati dalla tecnologia proprietaria QD-Mini LED e dalla tecnologia All-domain Halo Control— che migliora il controllo della retroilluminazione — i TV della serie X11K raggiungono un rapporto di contrasto nativo ultra-elevato, offrendo un’esperienza visiva senza pari.

Per completare le sue avanzate prestazioni visive, TCL ha stretto una collaborazione con il marchio audio di lusso Bang & Olufsen per offrire soluzioni sonore su misura. I TV della Serie X11K combinano prestazioni visive straordinarie con un’eccellenza audio, creando un’esperienza home theater senza pari. Questo modello stabilisce un nuovo standard di riferimento per la tecnologia di qualità dell’immagine nei televisori.

TCL 115″ X955 Max: il televisore QD-Mini LED più grande al mondo

TCL continua a ridefinire i confini della tecnologia Mini LED e degli schermi ultra-grandi. Sfruttando i punti di forza industriali della fabbrica TCL CSOT, il 115X955 Max si afferma come il più grande QD-Mini LED TV al mondo, stabilendo un nuovo standard di eccellenza per l’home theater. Con oltre 20.000 aree di Local Dimming e una luminosità di picco di 5.000 nit, offre una straordinaria nitidezza delle immagini, colori vivaci e dettagli ricchi per un’esperienza visiva senza pari. Realizzato con processi avanzati di produzione di pannelli di 11ª generazione e tecnologia QLED leader a livello globale, ridefinisce la resa visiva realistica e immersiva.

In collaborazione con il rinomato marchio audio Onkyo, il 115X955 Max integra un avanzato sistema audio Hi-Fi 6.2.2, offrendo un’esperienza cinematografica nel comfort di casa. Che si tratti di gaming, sport o intrattenimento, il 115X955 Max offre una combinazione potente di qualità d’immagine superiore e suono avvolgente, rendendolo il pezzo forte ideale per qualsiasi configurazione di home theater.

Serie A300 PRO: l’evoluzione dell’intrattenimento

La Serie A300 PRO di TV NXTFRAME, con audio firmato Bang & Olufsen, si presenta come il fulcro dell’innovativa offerta di TCL. Oltre a garantire prestazioni visive eccezionali, i TV di questa serie trasformano gli spazi abitativi in gallerie d’arte immersive. Con il loro design elegante, i TV della Serie A300 PRO ridefiniscono il futuro dell’arte digitale e dell’intrattenimento domestico. Integrando tecnologia all’avanguardia ed espressione artistica, questo prodotto non è solo un televisore, ma un elemento distintivo che valorizza sia la funzionalità che lo stile in qualsiasi ambiente domestico.

Monitor Serie R: il meglio dei display professionali

TCL rivoluziona il mondo dei monitor professionali con la Serie R, equipaggiata con l’innovativa tecnologia proprietaria QD-Mini LED. Pensati per i gamer, i monitor della Serie R offrono prestazioni senza rivali: alta risoluzione, frequenza di aggiornamento elevata e tempi di risposta fulminei, che si uniscono a una luminosità di picco straordinaria e a visuali di gioco incredibilmente realistiche. Per i creativi, questa serie rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla loro precisione cromatica impeccabile, ai dettagli nitidi e alla profondità superiore, non sono solo monitor, ma un vero e proprio studio creativo integrato.

Una nuova Categoria: proiettori TCL, il cinema portatile

Con l’impegno di offrire soluzioni smart complete, TCL ha ampliato la sua offerta per l’intrattenimento portatile con il Proiettore A1, già lanciato qualche mese fa in Nord America. Progettato per la mobilità, il compatto e versatile Proiettore A1 è ideale per uso interno ed esterno, puntando su una facile trasportabilità e scenari di visione flessibili.

Arricchendo ulteriormente la sua linea di proiettori, TCL ha presentato il PLAYCUBE, un proiettore innovativo che stabilisce un nuovo standard per l’intrattenimento portatile. Il TCL PLAYCUBE si distingue per il suo esclusivo Magic Cube Design, un concetto modulare che integra estetica e funzionalità. Questo design non solo migliora la portabilità ma consente anche di regolare facilmente gli angoli di visione.

Che si tratti di un uso domestico o all’aperto, il PLAYCUBE si configura come un oggetto elegante, capace di soddisfare esigenze di intrattenimento diverse e di aggiungere un tocco di modernità. Inoltre, la batteria integrata non solo ne sottolinea la versatilità per uso interno ed esterno, ma garantisce anche un intrattenimento senza interruzioni ovunque. Questo lo rende un dispositivo perfetto per integrare l’intrattenimento avanzato nella vita quotidiana, rendendolo accessibile e mobile.

Il futuro della vita smart: il compagno domestico AI-Driven di TCL

TCL si prepara a svelare il suo primo robot con intelligenza artificiale, unendo un design innovativo a potenti capacità AI per offrire un’esperienza fluida e connessa emotivamente alle famiglie moderne.

Oltre al suo ruolo di compagno, TCL Ai Me offre funzionalità intelligenti, catturando momenti preziosi in famiglia e persino cambiando outfit per adattarsi ai gusti personali, trasformandosi in una presenza unica e affascinante in casa.

Attraverso interazioni continue, TCL Ai Me apprende e si adatta, controllando in modo intelligente gli elettrodomestici per semplificare le attività quotidiane e migliorare la praticità. Offrendo esperienze altamente personalizzate, TCL Ai Me porta calore, felicità e una vita smart avanzata nella quotidianità, segnando l’alba di una nuova era nell’innovazione domestica.

TCL FreshIN: la Prossima generazione di condizionatori d’aria smart ed efficienti

Il condizionatore d’aria TCL FreshIN 3.0 Serie C8 stabilisce un nuovo standard per la gestione della qualità dell’aria domestica. Dotato di Filtri Quadrupuri, un sistema di filtrazione a quattro strati, il FreshIN 3.0 C8 è in grado di filtrare efficacemente l’aria esterna e rinfrescare quella interna, riducendo allergeni e batteri e garantendo aria sana anche in condizioni esterne sfavorevoli.

Inoltre, il FreshIN 3.0 Serie C8 è alimentato dalla tecnologia T-AI Energy-saving, certificata da SGS, un’autorità globale di fiducia che garantisce risparmi energetici fino al 37%. Questa tecnologia sfrutta l’algoritmo Smart Big Data Model per regolare intelligentemente l’attività del compressore e controllare automaticamente temperatura e umidità in base alle condizioni interne in tempo reale, assicurando efficienza senza compromettere il comfort.

Questa tecnologia avanzata consente al FreshIN 3.0 C8 di raggiungere una classe energetica A+++ ed è una scelta sostenibile per le famiglie che desiderano ridurre il loro impatto ambientale e i costi energetici. Con il suo design elegante e le funzioni intelligenti, il FreshIN 3.0 C8 non è solo un condizionatore potente, ma anche una soluzione smart per mantenere un ambiente domestico sano.

Frigorifero TCL Free Built-In: rivoluziona la tua cucina

Il frigorifero TCL Free Built-In trasforma l’organizzazione della cucina grazie al suo design elegante e salvaspazio e alle avanzate capacità di conservazione. Dotato di tecnologia di schiumatura micro-cellulare di quarta generazione e materiali di isolamento sottovuoto, offre una maggiore capacità di conservazione rispetto ai modelli tradizionali, rendendolo ideale per famiglie e appassionati di cucina.

Per garantire una freschezza duratura, il sistema T-Fresh è in grado di sterilizzare fino al 99,99% in sole 48 ore, mentre il sistema Pure Air nel congelatore neutralizza gli odori e inibisce la crescita batterica. Queste innovazioni mantengono il cibo fresco più a lungo e riducono gli sprechi, offrendo benefici pratici e ambientali.

Il frigorifero vanta soluzioni di stoccaggio flessibili che consentono di personalizzare lo spazio tra i comparti frigo e congelatore. Grazie al controllo preciso della temperatura, si adatta alle esigenze specifiche di diversi alimenti, rendendolo un compagno versatile in cucina.

TCL NXTPAPER 4.0: un’esperienza di visione a misura d’uomo

La tecnologia NXTPAPER di TCL affronta le sfide quotidiane legate al comfort visivo in un’epoca di crescente utilizzo degli schermi. Dal suo lancio nel 2021, NXTPAPER si è affermata come la soluzione definitiva per il comfort degli occhi, grazie al suo display a colori simile alla carta elettronica.

La versione più recente, NXTPAPER 4.0, migliora ulteriormente l’esperienza visiva grazie a innovazioni hardware e software. Ottimizzando le tecnologie di Luce Polarizzata Circolarmente e purificazione della luce blu, offre un comfort visivo eccezionale, riducendo l’affaticamento oculare e imitando la luce naturale.

NXTPAPER 4.0 utilizza inoltre la tecnologia di litografia nano-matrix avanzata per migliorare la nitidezza del display. Dai testi più piccoli alle immagini ad alta risoluzione, ogni dettaglio è reso con una nitidezza senza precedenti. Con una precisione cromatica ΔE<1 e una copertura del gamut 100% sRGB, offre una riproduzione dei colori precisa e realistica, adatta sia agli utenti generici che ai professionisti creativi.

Oltre agli aggiornamenti hardware, NXTPAPER 4.0 introduce funzionalità di personalizzazione intuitive. La modalità Smart Eye Comfort, alimentata dall’intelligenza artificiale, adatta le impostazioni dello schermo in base a otto scenari d’uso, riducendo l’affaticamento visivo in attività come lettura, studio, intrattenimento e altro. La modalità Personalized Eye Comfort consente di regolare colori, luminosità, contrasto e altri parametri in base alle abitudini personali.

Certificata da leader globali come TÜV, SGS ed Eyesafe, NXTPAPER 4.0 garantisce benefici concreti per il benessere visivo, dimostrando l’approccio user-first di TCL nello sviluppo dei prodotti.

Trasforma la tua casa con il sistema di gestione energetica smart e sostenibile di TCL

Adotta uno stile di vita più sostenibile e smart con il sistema di gestione energetica domestica (HEMS) di TCL. Integrando i moduli fotovoltaici (PV) all-black Three-Cuts di TCL, sistemi di accumulo di energia domestica, pompe di calore ad alta efficienza e un caricatore smart per veicoli elettrici, il HEMS garantisce una gestione efficiente dell’energia su tutti i dispositivi collegati. Il sistema include anche gli elettrodomestici del marchio TCL, eliminando la complessità della gestione di più piattaforme.

Accessibile tramite l’intuitiva app TCL Home, il sistema HEMS consente agli utenti di monitorare e ottimizzare facilmente il consumo di elettricità, massimizzando l’uso di energia verde e riducendo i costi e l’impatto ambientale. Progettato per migliorare la qualità della vita, questo sistema all’avanguardia supporta un futuro più sostenibile, rendendo semplice per i proprietari di casa passare a uno stile di vita eco-friendly grazie a soluzioni su misura.

Migliorare la quotidianità in modo intelligente: Il futuro della connettività

La soluzione smart home multi-piattaforma di TCL non solo semplifica la vita, ma migliora anche la gestione energetica e il monitoraggio della sicurezza. Gli utenti possono facilmente controllare lo stato dei dispositivi domestici in tempo reale anche dalla propria auto, quando sono lontani da casa. Grazie a modelli avanzati alimentati dall’intelligenza artificiale, il sistema ottimizza automaticamente la collaborazione tra dispositivi per offrire servizi più personalizzati.

Con l’evoluzione continua della connettività multi-scenario, il futuro promette uno stile di vita più intelligente e sicuro, offrendo agli utenti un’esperienza di vita completamente nuova e all’avanguardia.

Soluzioni innovative per la fusione di cruscotto e guida: rivoluzionare la tecnologia display smart per i veicoli

TCL sta ridefinendo il futuro delle esperienze all’interno dei veicoli con la sua soluzione Cockpit and Driving Fusion. Questa tecnologia avanzata combina sistemi di abitacolo di fascia alta con soluzioni di guida e parcheggio intelligenti.

Grazie alla profonda esperienza di TCL nello sviluppo di sistemi e nelle tecnologie di display, unita alle sue capacità complete nel settore dell’elettronica di consumo, l’azienda si prepara a rivoluzionare la tecnologia di display smart nel settore automobilistico, offrendo applicazioni all’avanguardia per un’esperienza in-vehicle senza precedenti.

Grazie alla combinazione di tecnologie di visione all’avanguardia e funzionalità smart e intuitive, TCL sta rivoluzionando l’intrattenimento e la vita connessa in casa. Dalle straordinarie immagini dei suoi TV QD-Mini LED all’integrazione dell’AI nei suoi elettrodomestici, TCL ispira eccellenza in ogni abitazione, rendendo più semplice che mai per gli utenti vivere un ambiente domestico più intelligente, personalizzato e connesso.