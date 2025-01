L’Intelligenza Artificiale alla base della nuova offerta di Zebra

Da anni Zebra Technologies Corporation, leader mondiale nella digitalizzazione e nell’automazione delle attività in prima linea, investe sul potenziale dell’Intelligenza Artificiale per offrire ai propri clienti il meglio della tecnologia. Dal suo stand #3303 del NRF 2025 Retail’s Big Show, in corso fino al 14 gennaio, Zebra annuncia il lancio di nuovi prodotti e innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per il settore retail.

Le nuove soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale create per potenziare il settore del retail

Zebra presenta Zebra Mobile Computing AI Suite, una soluzione completa che include un kit di sviluppo software (SDK) per l’acquisizione di dati tramite intelligenza artificiale e applicazioni di esempio ottimizzate per selezionati dispositivi mobile Android di Zebra. Questa suite semplifica lo sviluppo di applicazioni basate sull’AI, consentendo a clienti, sviluppatori e fornitori di software indipendenti (ISV) di integrare facilmente funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per la visione nelle loro applicazioni mobile.

Zebra ha potenziato queste funzionalità di intelligenza artificiale per permettere agli operatori in prima linea di acquisire facilmente, con precisione e rapidamente il contesto del flusso di lavoro e integrarlo direttamente in Zebra Companion, una suite nuova e completa di agenti AI progettata specificamente per ottimizzare le attività degli operatori in prima linea nel settore retail. Questa soluzione di intelligenza artificiale generativa multimodale (GenAI), sviluppata in collaborazione con clienti selezionati, è pensata per migliorare la produttività del personale retail e ottimizzare la customer experience.

Tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale racchiuse in un’unica soluzione

Zebra Companion offre agli operatori in prima linea un accesso immediato a informazioni critiche e assistenza per la risoluzione dei problemi, supportandolo nel gestire le priorità e completare sia le attività di routine che quelle che richiedono interventi specifici. Zebra è impegnata a garantire il rispetto della privacy dei dati dei clienti, oltre ad adottare pratiche etiche nell’uso dell’intelligenza artificiale, assicurando un utilizzo sicuro e responsabile della tecnologia AI. Zebra Companion sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025 per un numero selezionato di clienti, previa adesione al programma pilota di accesso anticipato. La suite include:

Knowledge agent che consente di interagire in modo conversazionale con guide e procedure operative standard (SOP) per facilitare un onboarding più rapido, fornendo agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Sales agent che assiste nelle domande relative ai prodotti, fornisce informazioni in tempo reale sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti, oltre a fornire raccomandazioni per le attività di cross-selling e upselling durante le interazioni con i clienti.

Zebra Device agent che garantisce un utilizzo e una manutenzione ottimali dei dispositivi Zebra offrendo assistenza per la risoluzione dei problemi e integrazioni di dati contestuali, riducendo i tempi di inattività dei dispositivi e assicurando la continuità delle attività retail.

Merchandising agent che utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento delle immagini direttamente sul dispositivo per valutare lo stato degli scaffali e ottimizzare i flussi di lavoro dei team in prima linea, affrontando problemi di merchandising come spazi vuoti sugli scaffali, articoli fuori posto, errori nei planogrammi, prezzi errati e segnaletica inesatta.

Zebra ha sviluppato il Merchandising agent come parte di un progetto di co-innovazione, pensato per aiutare un cliente a esplorare nuovi modi per migliorare sia l’esperienza degli operatori che quella dei clienti. I visitatori dello stand di Zebra al NRF possono assistere a dimostrazioni pratiche delle funzionalità del Merchandising agent. In futuro, Zebra permetterà ai partner di Zebra, ISV e sviluppatori di organizzare i propri agenti, che si integreranno con Zebra Companion, offrendo un’interfaccia utente multimodale comune aglii operatori in prima linea. Questa innovazione sarà supportata dalla piattaforma leader del settore di Zebra.

What’s Next?

Nel 17° Global Shopper Study annuale di Zebra, il 71% dei consumatori ha espresso preoccupazione per la mancanza di supporto da parte degli addetti nei negozi. Tuttavia, quasi il 90% degli addetti ritiene di poter offrire una customer experience migliore se dotato di strumenti tecnologici mobile in grado di semplificare la loro comunicazione in tempo reale e permetter loro di gestire le priorità delle attività. Questo scenario evidenzia la necessità di soluzioni innovative, ed è per questo che Zebra presenta al NRF una nuova tecnologia progettata per permettere ai retailer di estendere le funzionalità dell’intelligenza artificiale ai flussi di lavoro e al processo decisionale in prima linea. Oltre alla Mobile Computing AI Suite e a Zebra Companion, Zebra introdurrà altre soluzioni all’avanguardia pensate per rivoluzionare le operazioni nel settore retail, tra cui:

Zebra Workcloud Sync : una soluzione avanzata che offre ai lavoratori in prima linea una gamma completa di funzionalità di comunicazione avanzate integrate in un’unica applicazione per migliorare la collaborazione e la produttività nei negozi. Inoltre, Workcloud Sync consente ai membri del team di connettersi individualmente o in gruppo con colleghi e clienti nella loro lingua preferita tramite push-to-talk, chiamate vocali e video Wi-Fi, messaggistica multimediale, gestione delle attività da svolgere e forum. Gli operatori in prima linea possono accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Workcloud Sync tramite il Knowledge agent di Zebra Companion.

Zebra Dimensioning Mobile Parcel : questa soluzione software consente il dimensionamento della maggior parte dei pacchi in un solo passaggio e in meno di cinque secondi. La fotocamera e il sensore time of flight integrati in alcuni computer mobile di Zebra lavorano insieme all'intelligenza artificiale e agli algoritmi proprietari di Zebra per ricostruire e misurare virtualmente oggetti di forma cubica o irregolare. Questo aiuta gli addetti al retail a velocizzare il processo di preparazione degli articoli per la spedizione.

Zebra EM45 RFID Enterprise Mobile : un dispositivo all-in-one, simile a uno smartphone, che combina le funzionalità avanzate di mobile computing e lettura RFID di precisione. Dotato di una piattaforma compatibile con l'intelligenza artificiale con Zebra DNA, l'EM45 offre un'esperienza utente moderna e assicura, al contempo, elevati standard di privacy e sicurezza. Di conseguenza, i clienti possono accedere alla potenza tecnologica di Zebra direttamente dal palmo della mano, eliminando la necessità di portare con sé più dispositivi per assistere colleghi o clienti, monitorare le prestazioni operative o ottimizzare l'inventario.

Zebra MC3400 e MC3450 mobile computers : questi dispositivi sono disponibili in due formati che possono essere configurati per una vasta gamma di casi d'uso nel settore retail, tra cui il rifornimento degli scaffali nella parte frontale del negozio, la gestione dell'inventario nel retrobottega e l'evasione più rapida degli ordini di e-commerce.

: questi dispositivi sono disponibili in due formati che possono essere configurati per una vasta gamma di casi d’uso nel settore retail, tra cui il rifornimento degli scaffali nella parte frontale del negozio, la gestione dell’inventario nel retrobottega e l’evasione più rapida degli ordini di e-commerce. Zebra Kiosk System: questa soluzione altamente flessibile e modulare può essere configurata in diversi modi per offrire ai clienti più opzioni di self-service e aiutare i retailer a generare nuove fonti di reddito. È possibile aggiungere periferiche a questo sistema interattivo per trasformarlo in una postazione per l’iscrizione ai programmi fedeltà, il self-checkout, la gestione dei resi, gli ordini in gastronomia o il check-in per i clienti, oppure ancora in una soluzione di segnaletica digitale per reti di media retail altamente mirate.

Dichiarazioni

“Da anni integriamo l’intelligenza artificiale nei nostri prodotti, migliorando i risultati dei nostri clienti e partner”, ha dichiarato Yogesh Kulkarni, Vice President, AI Strategy, Zebra Technologies. “Le nostre soluzioni abilitate dall’AI stanno ridefinendo il futuro delle operazioni in prima linea, creando nuovi modi di lavorare. Siamo orgogliosi di collaborare con la nostra ampia rete di partner e clienti per potenziare le nostre capacità di AI e GenAI, automatizzando i flussi di lavoro, semplificando i processi e migliorando l’efficienza, con l’obiettivo di semplificare il lavoro ogni giorno”.