MAXHUB riceve il premio “Best of Show” a ISE 2024

È ancora forte l’eco del successo di ISE 2024 che vede MAXHUB vincitrice del premio “Best of Show”, per la categoria “Installazioni”. Il premio viene riconosciuto ai migliori prodotti e soluzioni esposti ogni anno a ISE, scegliendo tra le centinaia presenti in fiera. Tutte le candidature sono state esaminate da una giuria di esperti del settore, relatori e redattori. I fattori presi in considerazione sono la varietà e la completezza delle caratteristiche del prodotto, la facilità d’uso e l’integrazione con altri prodotti, il rapporto qualità/prezzo oltre all’innovazione e all’unicità del prodotto all’interno del mercato.

Il display MAXHUB e ideale per i nuovi ambienti di lavoro

Ultra-Wide 5K Display, che si è aggiudicato il riconoscimento, è la soluzione ideale per i nuovi ambienti di lavoro e per aumentare la produttività di riunioni e meeting. Il display è stato progettato per supportare tutte le principali piattaforme di conferenza e, grazie alla partnership strategica con Microsoft, l’interfaccia utente è stata sviluppata per adattarsi perfettamente al formato 21:9 e per visualizzare senza problemi il layout Front Row; gli altoparlanti integrati da 2x16W e 1x15W assicurano inoltre la migliore riproduzione audio possibile. La soluzione di collaborazione MAXHUB Share integrata consente la condivisione wireless dei contenuti da qualsiasi dispositivo e il suo design elegante e sottile soddisfa anche i requisiti visivi dei moderni ambienti di lavoro.

“Il premio Best of Show è un importante riconoscimento per la carica innovativa di MAXHUB e il nuovo display Ultra-Wide 5K Display ha veramente colpito la giuria dell’ISE. Questo premio è dedicato in particolare al nostro team che ha sviluppato la nuova soluzione, con l’obiettivo di rendere la collaborazione nei nuovi ambienti di lavoro ancora più facile e naturale”, ha dichiarato Kevin Wang, Responsabile vendite UE.

Il team editoriale di Installation (futureevents.uk) che ha assegnato i premi ha aggiunto: “Le aziende che si sono aggiudicate i Best of Show a ISE 2024 hanno ragione di essere orgogliose: quest’anno la fiera ha registrato un’affluenza tra te più alte degli ultimi tempi e distinguersi tramite il riconoscimento dei Best of Show testimonia il duro lavoro che le aziende infondono nelle loro nuove soluzioni“.