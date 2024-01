MAXHUB CMD protagonista a ISE 2024

MAXHUB, specialista mondiale nelle soluzioni di comunicazione e visualizzazione integrate, lancerà a ISE (30 gennaio – 2 febbraio 2024, presso Gran Vía, Fira Barcelona, Spagna) l’innovativa serie di Commercial Display CMD all-in-one, la serie MAXHUB XT certificata Teams per le Microsoft Teams Rooms e una serie di nuovi prodotti dal design integrato, che spaziano dalle soluzioni LED alle soluzioni di comunicazione unificata

MAXHUB Commercial Display CMD Series

La serie MAXHUB CMD è un commercial display all-in-one progettato per la collaborazione in sale riunioni di piccole e medie dimensioni. Questa serie rivoluziona l’esperienza delle riunioni combinando monitor, telecamera, microfono, altoparlanti e sistema operativo in un unico dispositivo integrato. Potete dire addio al fastidio di dovervi destreggiare tra più dispositivi per le esigenze di collaborazione.

Grazie al suo design, la serie MAXHUB CMD trasforma le riunioni integrando perfettamente tutti gli strumenti di collaborazione essenziali, per un flusso di lavoro più fluido e produttivo. Non essendovi necessità di acquisti aggiuntivi non solo avremo una riduzione dei costi di approvvigionamento, ma otterremo anche una semplificazione del processo di installazione e manutenzione.

Potrete vivere una esperienza di collaborazione senza precedenti con la serie MAXHUB CMD: supporta la connettività BYOD (Bring Your Own Device) wireless, prestazioni audio eccezionali supportate da un microfono a 8 array con una portata di 8 metri, e prestazioni video di alto livello che portano un’esperienza personale in ogni interazione.

MAXHUB XT Series per Microsoft Teams Rooms

La serie MAXHUB XT per le Microsoft Teams Rooms comprende il kit XCore e due periferiche UC, S07 e W31, tutte certificate per Microsoft Teams. Il kit XCore MAXHUB entry-level è progettato per aggiornare senza problemi le sale BYOD di piccole e medie dimensioni in sale Microsoft Teams completamente certificate. Un processo che garantisce la massima efficienza in termini di costi, migliorando al contempo l’esperienza di collaborazione per i team ibridi.

La serie XT offre una soluzione completa per le Teams Rooms, con un kit di console, varie opzioni di videocamera, vivavoce e display opzionali. Potrete trasformare facilmente le vostre sale riunioni BYOD in sale Microsoft Teams efficienti e certificate.

MAXHUB Videobar UC S15

MAXHUB UC S15 è una videobar all-in-one progettata specificamente per sale riunioni e i piccoli spazi. Questo dispositivo supporta la connettività BYOD (Bring Your Own Device) sia via cavo che wireless, oltre a funzionalità di proiezione in wireless.

Il MAXHUB UC S15 vanta una videocamera 4K integrata con funzioni AI avanzate come l’inquadratura automatica e intelligente, il tracciamento del relatore e molto altro ancora. Grazie alla riduzione del rumore AI, i disturbi di sottofondo come il battito delle mani, la digitazione o la chiusura delle porte vengono filtrati in modo efficace, garantendo un ambiente privo di distrazioni che mantiene l’attenzione su di voi. Il controllo è migliorato grazie a MAXHUB Pivot, che consente ai responsabili IT di monitorare, controllare e aggiornare tutti i dispositivi della sala riunioni, compreso l’S15, da remoto.

Le soluzioni LED integrate di MAXHUB

Provate il massimo della versatilità con le soluzioni LED integrate di MAXHUB, progettate per soddisfare le diverse esigenze di visualizzazione sia all’interno che all’esterno. Dalle impeccabili capacità di progettazione e configurazione dei display alla perfetta compatibilità con le sorgenti esterne, MAXHUB offre una gamma di display LED all’avanguardia, adatti a diversi ambienti.

I grandi contenuti meritano di essere visti ovunque, nelle sale riunioni, negli auditorium, nei centri commerciali o negli spazi per l’intrattenimento. Le soluzioni LED integrate di MAXHUB permettono ai vostri contenuti di essere fruibili ovunque. Grazie al design e alla tecnologia all’avanguardia, MAXHUB garantisce un utilizzo senza soluzione di continuità dall’acquisto all’installazione, fino alla manutenzione e al display finale. Scoprite una qualità di visualizzazione senza precedenti che migliora la produttività e la collaborazione.

MAXHUB presenta una gamma accuratamente curata di display a LED per soddisfare le diverse esigenze di allestimento e collocazione. Essi comprendono:

– Display LED all-in-one: Serie Raptor, Serie Raptor – Ultra wide

– Display LED per interni a passo fine: CM27, GV27, GH31

– Display LED per esterni: YM53

Completamente compatibili con la vasta gamma di prodotti MAXHUB quali vivavoce, telecamere PTZ e podio intelligente, le soluzioni LED integrate di MAXHUB semplificano il reperimento di apparecchiature, dispositivi o applicazioni di supporto. Utilizzare uno schermo LED MAXHUB significa avere una rete di strumenti economicamente vantaggiosi e versatili, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di collaborazione.

Mauro Lazzarato, Senior Presales Specialis, e Oscar Li, Country Manager for Southern Europe, saranno presenti nello stand e saranno disponibile per rispondere alle domande dei giornalisti durante interviste one-to-one.