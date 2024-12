Sacchi Elettroforniture tra le eccellenze della Brianza

Secondo l’indagine del Centro Studi di Assolombarda condotta con PwC Italia e con il sostegno di Banco BPM, Sacchi Elettroforniture, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico e rinnovabili del Nord Italia è entrata nella top 10 della classifica TOP 1000 di Monza e Brianza.

L’indagine ha analizzato le performance delle aziende del territorio sulla base del fatturato del 2023. Il report evidenzia in generale risultati positivi per l’intera area della Brianza, con un fatturato in aumento trainato dall’export e ricavi complessivi per oltre 71 miliardi di euro.

La classifica finale vede Sacchi posizionarsi al 10° posto, grazie a un fatturato da oltre 1 miliardo di euro, un traguardo che testimonia la continua crescita dell’azienda negli anni.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere entrati nella top 10 di questa prestigiosa classifica che analizza le 1000 eccellenze di Monza e Brianza. Questo riconoscimento trascende il mero successo finanziario e segna una svolta significativa nel nostro ruolo all’interno del mercato italiano, spingendoci verso traguardi ancor più ambiziosi”, ha dichiarato Marco Brunetti, Presidente e AD Sacchi Elettroforniture. “Sacchi mira all’eccellenza, intesa come un connubio unico tra impegno e passione, perseguita mediante investimenti significativi nella supply chain e nell’omnicanalità. Questo traguardo è il risultato del duro lavoro e della dedizione del nostro team e siamo entusiasti di continuare a innovare e crescere per offrire sempre il meglio ai nostri clienti e partner”.