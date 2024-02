Silent Sentinel entra nell’ecosistema Motorola Solutions

Motorola Solutions, realtà che progetta soluzioni per una sempre maggiore sicurezza, arricchisce la propria offerta con l’acquisizione di Silent Sentinel, fornitore di videocamere specializzate a lungo raggio con sede a Ware, Regno Unito.

Progettate per funzionare nelle condizioni più difficili, le robuste termocamere Silent Sentinel permettono una visione chiara negli ambienti complessi ed estremi associati a infrastrutture militari, aeronautiche, marittime e critiche. Dotate di accuratissime capacità di rilevamento, le telecamere di Silent Sentinel possono identificare anomalie fino a 30 km di distanza consentendo così di estendere il perimetro di sicurezza in modo da permettere risposte più rapide sulla base di informazioni dettagliate.

“Le telecamere a lungo raggio consentono di rilevare informazioni dettagliate in grado di proteggere individui e infrastrutture“, ha affermato Mahesh Saptharishi, Executive Vice President e Chief Technology Officer di Motorola Solutions. “Con Silent Sentinel continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio di sicurezza video per aiutare a proteggere e supportare operazioni essenziali e aziende in tutto il mondo“.

Questa acquisizione integra il portafoglio di videocamere fisse di Motorola Solutions, e amplia la sua presenza nel mercato governativo e dei clienti con infrastrutture critiche, e permette all’azienda di rafforzare la sua posizione di leader globale nelle soluzioni di videosorveglianza a trecentosessanta gradi.

“Siamo entusiasti di unirci a Motorola Solutions“, ha affermato Paul Elsey, Amministratore Delegato di Silent Sentinel. “Desideriamo lavorare per integrare il portafoglio di Motorola Solutions, leader del settore, con l’offerta di soluzioni di sicurezza video avanzate capaci di supportare i nostri clienti negli ambienti più difficili”.

Non sono stati resi noti i termini della transazione.