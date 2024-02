Sicurezza Aziendale: Motorola Solutions risponde alle esigenze delle imprese

Negli ambienti aziendali sempre più complessi e dinamici, la sicurezza è una priorità assoluta. Motorola Solutions ha condotto un approfondito sondaggio che offre una panoramica dettagliata delle esigenze delle imprese per garantire la sicurezza, raccolte nel “Report 2023 sulla Sicurezza nelle Imprese”. Questo report fornisce una guida per le aziende di ogni settore, evidenziando soluzioni innovative e tecnologie avanzate per affrontare le sfide attuali riguardanti la sicurezza aziendale.

Il contesto aziendale

L’ambito enterprise è variegato e complesso, con industrie diverse che affrontano sfide specifiche. Tuttavia, la necessità di una tecnologia di comunicazione integrata è universale. Motorola Solutions, per la stesura del report sulla sicurezza aziendale, ha intervistato oltre 370 rappresentanti di organizzazioni in Europa, Medio Oriente e Africa, coprendo settori come salute, commercio al dettaglio, ospitalità, produzione, trasporti e logistica.

La comunicazione istantanea è la chiave per la sicurezza aziendale

Il report sulla sicurezza aziendale rivela che la comunicazione istantanea è fondamentale, con il 70% degli intervistati che la considera la caratteristica più importante. Proteggere i lavoratori e i visitatori con funzionalità di sicurezza è altrettanto cruciale.

Le priorità principali includono:

allerte automatiche per prevenire potenziali incidenti;

gestione efficiente delle emergenze;

la possibilità di raggiungere i lavoratori ovunque, sia in loco che fuori sede, con un unico sistema di comunicazione.

Sicurezza aziendale: sfide e soluzioni

Il sondaggio ha evidenziato sfide significative per i sistemi di comunicazione voce e video in azienda, tra cui: la necessità di mantenere una copertura affidabile su siti estesi, la durata della batteria (indicata dal 42%) e la qualità audio (indicata dal 36%).

A tal riguardo le radio e i dispositivi bidirezionali digitali stanno emergendo come una scelta preferita, offrendo qualità audio superiore, copertura estesa e durata della batteria migliorata.

Sicurezza video in crescita

Il 29% degli intervistati si sente al sicuro sul luogo di lavoro, ma il 30% delle aziende e degli stabilimenti coinvolti nell’indagine non dispone ancora di strumenti di sicurezza adeguati.

Se la sicurezza video è adottata dal 34% dei partecipanti, il futuro sembra orientato all’uso diffuso delle body cam, con il 30% intenzionato a investire in questa tecnologia nei prossimi cinque anni.

Tecnologia integrata per massima sicurezza ed efficienza produttiva

Motorola Solutions presenta soluzioni avanzate per affrontare queste sfide relative alla sicurezza aziendale.

Il MOTOTRBO Ion è un dispositivo ibrido che combina radio bidirezionali e funzioni smartphone con la lettura di barcode offrendo affidabilità, resistenza e funzionalità avanzate. La radio MOTOTRBO R7 e WAVE PTX forniscono comunicazioni cristalline e connettività su vasta area, mentre la body cam VB400 è una risorsa essenziale per la raccolta di prove. Da sottolineare l’interoperabilità dei dispositivi Motorola Solutions appena citati con i sistemi di videosorveglianza, rendendo la gestione dell’intero ecosistema di safety & security in azienda fluida e centralizzata.