TCL pronta a volare a Los Angeles per CES 2025

TCL, azienda del settore dell’elettronica di consumo e sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, è pronta a mettere in mostra la sua visione per il futuro della tecnologia al CES 2025 di Las Vegas.

La presenza di TCL al CES 2025 metterà in evidenza anche le sue collaborazioni e iniziative a livello corporate, incluse le partnership strette in ambito sportivo, come quella con la National Football League. Queste collaborazioni dimostrano l’impegno dell’azienda nel combinare innovazione tecnologica e connessioni globali, ispirando grandezza e migliorando la vita quotidiana.

La tecnologia QD-Mini LED di TCL e l’Intelligenza Artificiale

Al centro della vetrina di quest’anno, TCL presenterà la sua innovativa tecnologia QD-Mini LED, in grado di offrire esperienze audio-visive senza precedenti su schermi straordinariamente grandi, monitor professionali e soluzioni smart cockpit per l’automotive. Inoltre, introdurrà gli occhiali AR RayNeo migliorati e una nuova ed entusiasmante categoria di proiettori che ridefiniscono gli standard dell’intrattenimento domestico portatile.

Un altro punto focale saranno i più recenti progressi di TCL nel campo dell’intelligenza artificiale, applicati a nuove categorie di prodotti e collaborazioni con marchi tecnologici di fama mondiale. Queste innovazioni mostrano come l’Intelligenza Artificiale arricchisca l’esperienza degli utenti, semplificando la quotidianità, migliorando la connettività e promuovendo uno stile di vita sostenibile grazie a sistemi energeticamente efficienti e design eco-consapevoli.

Smart Home, Smartphone e Tablet

TCL metterà anche in risalto il suo ecosistema smart home, con condizionatori d’aria FreshIN a basso consumo energetico, frigoriferi Free Built-In versatili, lavatrici avanzate e una gamma sempre più ampia di dispositivi mobili.

Nel segmento smartphone e tablet, TCL svelerà l’ultima evoluzione della sua pluri-premiata tecnologia NXTPAPER – NXTPAPER 4.0 – che vedrà la prima applicazione nel nuovo tablet TCL NXTPAPER 11 Plus. Questa innovazione offre esperienze visive più sicure e confortevoli, ottimizzate per un uso prolungato e mantenendo la salute degli occhi come priorità.