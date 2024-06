WiFi: non se ne può più fare a meno

Oggi è impensabile vivere senza la connettività. E proprio per sottolineare il valore aggiunto che il WiFi ha portato nelle nostre vite, viene ogni anno celebrato il World WiFi Day, la giornata mondiale dedicata al legame invisibile che accorcia le distanze e ottimizza i tempi: la connettività, appunto.

Oggi, il WiFi è una necessità fondamentale per molte delle nostre attività quotidiane. Ci consente di rimanere connessi con amici, famiglia e colleghi, diventando il motore delle nostre giornate e una componente chiave dell’IoT.

Tanto presente da quasi non accorgersene più, il WiFi agevola i gesti quotidiani, consentendo un rapido accesso agli strumenti di produttività in ambito professionale, alle opportunità di apprendimento in ambito didattico e al nostro intrattenimento preferito nel tempo libero, come film in streaming, musica e giochi online.

La tecnologia WiFi di Netgear

Netgear promuove sane abitudini, un utilizzo della tecnologia consapevole con prodotti innovativi che contribuiscono a migliorare il nostro modo di vivere, lavorare e interagire con l’ambiente che ci circonda.

Che siano soluzioni domestiche all’avanguardia, come i Sistemi Mesh Orbi Serie 8 e Serie 9, o la gamma Nighthawk con i router mobile ideali per chi viaggia per lavoro o per svago, Netgear è in grado di rispondere a ogni esigenza, sempre e ovunque.

Partendo da M6 Pro, router 5G top di gamma in formato pocket, dotato di WiFi 6E e roaming internazionale, sbloccato per funzionare in oltre 125 paesi, passando per M6 5G con WiFi 6 per una connessione privata e sicura in casa e fuori porta, fino ad arrivare alla soluzione smart e versatile con M2 4G, Gigabit Classe LTE per prestazioni eccellenti alla portata di tutti.

Nighthawk M2 tra gli essential in valigia, il compagno di viaggio perfetto

Con l’estate in arrivo, cresce la necessità di diluire la routine con un po’ di sano relax, aggiungere divertimento e abbandonare la frenesia, pur mantenendo tutto sotto controllo. Distrarsi, ritirarsi e ritrovarsi immergendosi nel perfetto clima vacanziero, disconnessi e allo stesso tempo connessi al comfort più totale, senza pensieri. Ecco che Netgear propone il router portatile Nighthawk M2.

Le principali caratteristiche:

Display touch-screen con schermo LCD da 2.4″ a colori, con cui gestire tutte le funzioni

Batteria da 5040 mAh assicura un utilizzo del router portatile in modo continuativo e per tutto il giorno con una sola ricarica del dispositivo

Velocità di download fino a 2 Gbps, dipende sempre dalla copertura del proprio operatore Internet

Accesso a Internet di backup collegando il router M2 al modem di casa, in questo modo si garantirà una connessione anche se la linea principale non è disponibile

Dotato di una porta Ethernet per la connessione via cavo e una porta USB 2.0 per la condivisione di dati e contenuti multimediali mediante cavo USB

Possibilità di connettere più dispositivi contemporaneamente garantendo la stabilità della linea

In occasione del World WiFi Day, Netgear ha realizzato un’attivazione che ha coinvolto influencer dei settori Lifestyle, Design, Travel e attivato una campagna digital promuovendo il router portatile M2 come asso nella manica per una connessione on the road.