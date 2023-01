+52 il peso del canale sulle entrate di Infinidat

Infinidat annuncia una serie di nuove iniziative, estensioni e aggiornamenti al proprio programma di canale a livello globale. Infinidat continua a investire fortemente nel supporto dedicato ai propri partner e questo ha contribuito a un aumento delle entrate derivanti dal canale del 52% su base annua in tutto il mondo.

Le novità includono un significativo miglioramento del Channel Program EMEA e APJ e un nuovo programma di formazione tecnica e commerciale dedicato ai partner − il programma Infuziast Certified Partner Program, includerà inoltre dei miglioramenti a livello delle singole regioni, come la creazione di un board dedicato alla raccolta dei suggerimenti dei partner di canale. Infinidat ha anche ampliato la propria famiglia di partner con 22 nuovi partner e distributori e ha potenziato il suo team di vendita di canale aggiungendo sette nuovi channel partner manager in tutto il mondo. Inoltre, la comprovata esperienza del nuovo direttore vendite di canale per EMEA e APJ, James “JT” Lewis, ha dato un ulteriore slancio al channel program di Infinidat.

Come spiegato da Eric Herzog, CMO di Infinidat: «Siamo orgogliosi dell’ampliamento e dell’approfondimento dei programmi dedicati ai partner di canale, in particolare quelli di EMEA e APJ, e sappiamo che i partner sono entusiasti delle novità che verranno introdotte nel 2023. Il 2022 è stato un anno eccezionale per quanto riguarda la crescita del nostro canale e abbiamo ottenuto anche numerosi premi e riconoscimenti nel settore. Tuttavia, grazie ai miglioramenti e alle importanti novità che stiamo sviluppando per i nostri partner, siamo certi che quest’anno porterà risultati ancora più soddisfacenti».

Le principali novità introdotte nel Channel Partner Program di Infinidat

Miglioramenti al Channel Partner Program EMEA e APJ – Infinidat sta migliorando il suo programma di canale EMEA e APJ introducendo: nuovi livelli di classificazione per i partner; un processo avanzato di registrazione e protezione delle trattative; criteri ridisegnati per la l’assegnazione degli MDF e maggior supporto marketing dedicato ai partner; un programma “not-for-resell”; un programma di formazione e abilitazione per i partner attraverso il suo portale: InfiniVersity.

– Infinidat sta migliorando il suo programma di canale EMEA e APJ introducendo: nuovi livelli di classificazione per i partner; un processo avanzato di registrazione e protezione delle trattative; criteri ridisegnati per la l’assegnazione degli MDF e maggior supporto marketing dedicato ai partner; un programma “not-for-resell”; un programma di formazione e abilitazione per i partner attraverso il suo portale: InfiniVersity. Infuziast Certified Partner Program – Infinidat introdurrà, nella prima metà del 2023, un nuovo importante programma di abilitazione e formazione alle vendite in America e in EMEA e, nella seconda metà del 2023, in APJ. Il personale dei partner di canale, che spazia dai consulenti di vendita al personale tecnico, potrà ottenere le certificazioni necessarie attraverso questo nuovo programma, che includerà inoltre riconoscimenti e premi.

– Infinidat introdurrà, nella prima metà del 2023, un nuovo importante programma di abilitazione e formazione alle vendite in America e in EMEA e, nella seconda metà del 2023, in APJ. Il personale dei partner di canale, che spazia dai consulenti di vendita al personale tecnico, potrà ottenere le certificazioni necessarie attraverso questo nuovo programma, che includerà inoltre riconoscimenti e premi. Rafforzamento della squadra di canale – nel 2022, Infinidat ha annunciato un nuovo leader per il canale in EMEA e APJ, con la nomina di James “JT” Lewis a Director of Channel Sales. La società ha, inoltre, aggiunto sette nuovi channel partner manager al team di vendita globale per supportare il numero sempre crescente di partner e distributori in tutto il mondo. Mitch Diodato, invece, continua a ricoprire il ruolo di Senior Director of Channel Sales per le Americhe.

– nel 2022, Infinidat ha annunciato un nuovo leader per il canale in EMEA e APJ, con la nomina di James “JT” Lewis a Director of Channel Sales. La società ha, inoltre, aggiunto sette nuovi channel partner manager al team di vendita globale per supportare il numero sempre crescente di partner e distributori in tutto il mondo. Mitch Diodato, invece, continua a ricoprire il ruolo di Senior Director of Channel Sales per le Americhe. Partner Advisory Boards – Infinidat istituirà dei partner advisory board per il canale in America, EMEA e APJ nel 2023.

– Infinidat istituirà dei partner advisory board per il canale in America, EMEA e APJ nel 2023. Partner Tech Clubs – Infinidat istituirà club tecnologici per ingegneri, solution architect e solution advisor in EMEA e APJ.

Come commentato da Dean Jamison, Co-presidente e Chief Technology Officer di Dynamix: «Infinidat offre uno dei Partner Program più solidi del settore, in grado di arricchire la nostra esperienza come partner. Sono, inoltre, entusiasta del nuovo programma di formazione tecnica e commerciale Infuziast. Infuziast ci permetterà di ottenere le certificazioni necessarie a far crescere il nostro business e prevede inoltre tutta una serie di riconoscimenti e premi. Infinidat si sta muovendo nel modo giusto per espandere e migliorare il proprio supporto ai partner di canale e non vedo l’ora di vedere cosa la società ha in serbo per il 2023».

Parere positivo anche da parte di Jan Veith, Director of Sales e Business Development di H&G Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH: «Mi incoraggia molto ciò che Infinidat sta facendo per dimostrare il suo forte impegno nei confronti del canale in Germania e nel mondo. I nuovi elementi del programma che l’azienda sta introducendo, che vanno dall’abilitazione alle vendite e dalle estensioni della formazione ai livelli di classificazione fino a maggiori sforzi di marketing congiunti, sono una vittoria per tutti i partner di canale di Infinidat. Infinidat aggiorna continuamente il proprio Channel Partner Program, introducendo costantemente aggiornamenti e novità interessanti. Questo è un ottimo momento per vendere le soluzioni di cyber storage di Infinidat perché il livello di supporto offerto al canale è più completo rispetto ad altri attori del mercato».

Lo slancio del canale di Infinidat è cresciuto costantemente per tutto il 2022, rafforzato dai seguenti riconoscimenti e progressi: