BLACK BOX – AV over IP: controlla e distribuisci i tuoi segnali AudioVideo

La futura generazione AV over IP

MCX è la soluzione AV-over-IP di nuova generazione di Black Box. In qualità di soluzione certificata SDVoE™ (Software Defined Video over Ethernet), MCX utilizza le funzionalità delle infrastrutture di rete moderne per trasmettere video e audio fino a 4K a 60 Hz tramite IP senza alcuna latenza o compressione. MCX sfrutta la potenza della rete Ethernet per garantire le prestazioni di qualità dello switch a matrice ma senza le sue limitazioni. Inoltre è possibile utilizzare MCX per soluzioni video wall nonché per la distribuzione di una varietà di altri segnali AV tra cui DisplayPort e USB. Dato che MCX è una soluzione IP-based, può essere facilmente espansa senza necessità di aggiungere costosi chassis, multiviewer o processori AV. Ciò la rende perfetta per una vasta gamma di applicazioni. Per gestire, espandere e manutenere la tua rete AV, utilizza il controller MCX che costituisce un’affidabile interfaccia software intuitiva e facile da utilizzare che può aiutati a definire le tue applicazioni di rete AV.

Quali sono i Vantaggi offerti da MCX

MCX garantisce la qualità video di cui le applicazioni AV high-end necessitano per visualizzare contenuti accattivanti.

Estende video fino a 4K 60 Hz 4:4:4 ad un numero illimitato di display senza sacrificare latenza, qualità video o larghezza di banda.

MCX supporta HDR fino a 10 bit utilizzando la tecnologia Software-Defined Video over Ethernet (SDVoE) – la nuovissima piattaforma AV-over-IP basata su software per l’estensione e il controllo di sistemi AV su reti Ethernet o in fibra.

MCX permette di visualizzare il contenuto anche in modalità video wall. Offre opzioni di dimensionamento video avanzate quali multi-view, picture-in-picture, schermo suddiviso e molto altro che aumentano la versatilità delle implementazioni video

Zero latenza tra sorgente e display. La particolare codifica e decodifica a linea di pixel di questo sistema di distribuzione video avviene in tempo reale (0,03 millisecondi), il che significa che nessun rallentamento ne comprometterà la fruizione. MCX cambia sorgente video in meno di 100 millisecondi senza nessun artefatto né sfarfallamento dello Ciò significa che si può switchare il contenuto video in modo super veloce senza alcuna percepibile distorsione nell’immagine — un must per applicazioni AV professionali.

Posso espandere il mio sistema MCX?

L’ espansione di soluzioni AV può essere complicata ma non con MCX poiché sfruttando la rete IP l’operazione diviene semplice e flessibile. MCX è il sistema di estensione video concepito per funzionare su qualsiasi rete moderna rendendo l’installazione alquanto semplice. È possibile installare MCX su reti 10G Ethernet.

Puoi controllare MCX con due strumenti potenti e al tempo stesso facili da utilizzare:

Il Controller MCX effettua distribuzione, configurazione, gestione e un semplice monitoraggio del

Il ControlBridge ™ Black Box permette di assumere il comando del tuo sistema MCX AV-over-IP con il touch panel o un

Oltre alla connettività AV principale MCX supporta altri segnali aggiuntivi: RS-232, IR, canale audio secondario più una connessione 1-GbE separata per il routing, l’embedding e il de-embedding indipendenti di max. tre flussi audio separati.

Controller MCX

Il controller MCX è un AV over IP manager avanzato e costituisce un’interfaccia utente intuitiva per l’installazione e la gestione di tutti gli encoder e decoder MCX collegati. Alloggiato su un computer con un piccolo fattore di forma, il software fornisce strumenti di monitoraggio, manutenzione e controllo della rete AV avanzati.

Controllo avanzato della propria rete AV MCX tra cui automazione degli eventi, programmazione, interfacce utente individuali basate su browser e molto altro

Supporto della configurazione di video wall e multiview

Possibilità di creazione di dati attuabili tra cui localizzazione degli asset, registrazione con ora e data per SLA e rapporti di utilizzo estesi

Licenze e licenze di aggiornamento per più numeri di endpoint MCX disponibili

Richiesto servizio di manutenzione annuale del sistema

ControlBridge: la gestione tramite touchscreen

ControlBridge® è un’interfaccia di controllo versatile basata su touchscreen per l’automazione di sala e il controllo intuitivo delle operazioni. Consente di controllare tutti gli aspetti della tua postazione di lavoro o dell’impostazione AV, tra cui switching AV, illuminazione, persiane, posizione automatizzata degli arredi e video wall.

Disponibilità di più processori di controllo e dispositivi touchscreen

Disponibile in 7” e 12”

Controllo bidirezionale di qualsiasi dispositivo abilitato IP o dispositivo I/O.

Il display touchscreen a matrice attiva offre risoluzioni pari a 1280 x 800, immagini a 32 bit (true color) e anteprima di streaming video full-motion.

Comprende un microfono incorporato, altoparlanti e sensori luminosi e di movimento.

Configurazione mediante un browser web standard.

Supporto di dispositivi mobili mediante licenza app opzionale.

Black Box ti aiuterà a progettare un’interfaccia personalizzata per le tue particolari esigenze.

Black Box ha oltre 40 anni di esperienza in KVM e soluzioni AudioVideo. Le nostre soluzioni AV, multimedia & digital signage offrono tutta la tecnologia necessaria per avere dei sistemi di distribuzione AV e digital signage altamente performanti.