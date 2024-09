La mentalità del “Customer-for-life” e come i Partner possono aprire la strada

Le esigenze di gestione di un’organizzazione IT si sono trasformate in modo significativo negli ultimi anni. La corsa all’innovazione ha continuato ad accelerare, spinta dalla crescente richiesta di esperienze migliori da parte dei consumatori e dall’esplorazione di modelli di business alternativi da parte delle aziende.

Più di recente, l’intelligenza artificiale è stata indubbiamente il principale catalizzatore di questi cambiamenti e ci ha ricordato il ruolo dell’innovazione nell’alimentare il successo del business. Le aziende in tutto il mondo sono alla ricerca di modi per sfruttare i vantaggi dell’AI, e questo aumenta la voglia di disporre di un’infrastruttura più scalabile che consenta loro di modernizzare, ottimizzare e distribuire rapidamente le app.

Queste app sono la strada più efficace per offrire esperienze all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale. Ma, a causa dei tagli di budget, uniti alla crescente domanda di esperienze personalizzate, molte aziende non dispongono delle competenze e delle piattaforme necessarie per adattare la propria infrastruttura ai nuovi metodi di utilizzo delle app.

L’ecosistema di partner di Broadcom svolge un ruolo cruciale nella risoluzione di queste complesse sfide per i clienti. Oltre ad aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione e a semplificare i loro ambienti IT, sono in grado di fornire il massimo valore in tempi brevi, in un momento in cui la domanda di innovazione è sempre più elevata.

Sappiamo che i nostri partner hanno bisogno di un modo più semplice, più facile e più redditizio per sviluppare e incorporare le soluzioni e i servizi migliori del settore. Per farlo, è importante la collaborazione con un fornitore in grado di guidarli con competenze specialistiche e con la propria esperienza, mantenendoli al passo con le modalità di integrazione delle moderne tecnologie. Un fornitore che desidera instaurare relazioni durature e che si fa in quattro per capire e fornire valore ai propri clienti.

Il programma per i partner di Broadcom sta evolvendo per rispondere a queste esigenze e per incarnare realmente ciò che significa essere “customer-centric”.

Creare partnership vere e durature

Il nostro ruolo è lavorare in modo coerente e collaborativo con i partner per trovare le soluzioni migliori che permettano ai clienti di innovare non solo la tecnologia, ma anche il modo in cui la utilizzano. Abbiamo apportato modifiche al nostro programma che sono state attentamente valutate per ottimizzare i punti di forza che i clienti apprezzano e consentire ai partner di collaborare introducendo una piattaforma cloud privata gestibile e coesa. I clienti dovrebbero avere la loro impronta cloud personalizzata per soddisfare i propri obiettivi.

Vogliamo essere parte di questo percorso, perché è proprio di un percorso che si tratta. La trasformazione non è mai un processo unico e definitivo, quindi vogliamo rendere più facile per i nostri partner abbracciare una mentalità da “customer-for-life”, beneficiando al contempo di una redditività maggiore grazie al passaggio a servizi gestiti più flessibili e a modelli basati sul consumo.

Una semplificazione radicale

Una mentalità “customer for life” significa anche dotare le organizzazioni delle basi per sfruttare al meglio i trend emergenti e continuare a trarre valore dagli investimenti tecnologici. La semplicità è un elemento importante. Ci sono clienti con offerte complesse con più strumenti e piattaforme, molti dei quali sono probabilmente la fonte di inefficienze. Questo è il motivo per cui spingiamo per un portafoglio semplificato che consolidi più funzioni e riduca la necessità di diversi abbonamenti, che potrebbero essere fonte di sprechi.

Queste modifiche sono state apportate per consentire ai nostri partner di trarre il massimo profitto. Vogliamo mantenere basse le complessità, in modo che i clienti spendano meno tempo, sforzi e budget per la manutenzione e gli aggiornamenti continui. A loro volta, i partner possono concentrare le proprie risorse sull’integrazione di applicazioni abilitate all’AI e sull’aumento del volume dei carichi di lavoro di AI e AI generativa. Il passaggio ai managed services e ai modelli basati sul consumo offre la necessaria flessibilità ai clienti che possono trarre vantaggio da un maggiore controllo del loro utilizzo. Dare ai clienti la possibilità di semplificare e ottimizzare il loro stack si tradurrà in una maggiore soddisfazione, in una maggiore fedeltà e soprattutto in relazioni più solide.

Valorizzare le specializzazioni dei partner

I partner possono esplorare diverse strade per ottenere risultati migliori per i clienti. Soprattutto, però, i risultati di maggior successo per i clienti sono quelli che arrivano quando i partner lavorano insieme per offrire un’esperienza senza soluzione di continuità, con ciascuno che svolge un ruolo chiave e fornisce competenze diverse nelle varie fasi del ciclo di vita del progetto. Questa distinzione offre a ciascun partner l’opportunità di mettere in luce la propria value proposition e di innalzare il livello tecnico complessivo.

L’ecosistema dei partner a prova di futuro

Stiamo cercando di fornire ai nostri partner i mezzi, le indicazioni e le competenze necessarie per fornire valore in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente, in particolare per sfruttare l’onda dell’AI generativa e aiutare i clienti a emergere in un clima complesso. La razionalizzazione dei processi quotidiani, la semplificazione delle interazioni e la riduzione delle spese generali sono tre elementi fondamentali che aiuteranno i partner a raggiungere questo obiettivo. Broadcom sta compiendo un cambiamento cruciale verso un ecosistema di partner più mirato, che apre la strada a una maggiore innovazione per i clienti e ci aiuta a fornire valore, insieme.