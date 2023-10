Epson e XGIMI: raggiunto l’accordo per il caso dei videoproiettori

Epson ha annunciato di aver raggiunto un accordo con XGIMI, un partner di vendita di Amazon, in merito alla recente causa che ha messo in luce pratiche pubblicitarie ingannevoli. In base ai termini dell’accordo, XGIMI ha accettato di correggere in tutto il mondo il valore dei lumen dei videoproiettori precedentemente dichiarati in modo errato, in modo da fornire indicazioni più accurate sulla luminosità a vantaggio dei consumatori.

XGIMI correggerà le specifiche di luminosità per i seguenti modelli:

– XGIMI Horizon Pro (XK03H) sarà ridotto da 2.200 Lumen a 1.500 Lumen;

– XGIMI Horizon (XK03K) sarà ridotto da 2.200 Lumen a 1.500 Lumen;

– XGIMI Halo (WK03A) sarà ridotto da 800 Lumen a 600 Lumen;

– XGIMI Elfin (XL03A) passerà da 800 a 600 lumen.

“Quando le aziende di videoproiettori utilizzano standard pubblicati a livello internazionale per la valutazione dei lumen – ha dichiarato Mike Isgrig, vicepresidente vendite e marketing per il consumer di Epson America – sono i consumatori a guadagnarci. Le azioni intraprese da XGIMI per correggere le dichiarazioni sulla luminosità di molti dei suoi videoproiettori contribuiscono a garantire che i consumatori sappiano cosa aspettarsi effettivamente dalle prestazioni dei prodotti e forniscono loro le informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto più informate, con un impatto positivo sull’intero mercato”.

Il reclamo iniziale è stato presentato nell’ambito delle attività messe in atto da Epson per garantire che i produttori utilizzino gli standard di luminosità riconosciuti e accettati a livello internazionale, aiutando i consumatori a prendere decisioni di acquisto informate. Le specifiche corrette sono ora dichiarazioni di luminosità accurate, a vantaggio dei consumatori, del canale di vendita al dettaglio e dell’intero settore.

Epson invita gli acquirenti a diffidare dei parametri ingannevoli, indicati come “Lux”, “lumen LED”, “CVIA” o “luminosità della lampada”, che non seguono una metodologia standardizzata e che quindi incidono in modo significativo sulla capacità del consumatore di confrontare le prestazioni dei videoproiettori, soprattutto quando si acquista su Amazon e su altri mercati online.

La misurazione della luminosità dei proiettori è definita da standard riconosciuti a livello internazionale, tra cui International Organization for Standardization (ISO) e International Committee for Display Metrology (ICDM), che pubblica gli Information Display Measurement Standards (IDMS) in cui vengono definite le metodologie per misurare separatamente la luminosità del colore e la luminosità del bianco. Lo standard ISO che definisce la metodologia di misurazione dei proiettori è ISO21118:2020. Se si seguono questi standard, non ci sono ambiguità sul modo in cui la luminosità dei videoproiettori viene correttamente misurata, pubblicizzata e confrontata.