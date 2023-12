Network-M3: la connettività per i sistemi di alimentazione di emergenza incontra la sicurezza informatica

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, presenta la sua più recente soluzione per la sicurezza informatica e la connettività dei sistemi di alimentazione di emergenza: Gigabit Network Card (Network-M3). L’innovativa scheda di rete conferma tutte le più avanzate funzionalità della tecnologia Gigabit Network Card di Eaton, integrando però nuove caratteristiche specificatamente studiate per rispondere alle esigenze delle aziende in termini di cybersecurity. Grazie alle capacità di monitoraggio e di notifica web-based, Network-M3 fornisce preziose informazioni sul consumo energetico dell’infrastruttura IT, ridefinendo le modalità di monitoring e controllo dei sistemi di alimentazione e tenendo il passo con le necessità di sicurezza in continua evoluzione.

“Le sfide e le minacce informatiche sono in costante crescita per tutti i dispositivi connessi. Eaton pone il massimo impegno nel contrastare questo fenomeno: per questo presentiamo una nuova soluzione appositamente pensata per offrire maggiore sicurezza ai nostri clienti”, ha dichiarato Laurent Desseignes, EMEA Connectivity Product Manager di Eaton. “Oltre a una protezione migliorata contro i cyber attacchi, la piattaforma Network-M3 supporta nuove funzionalità che semplificheranno le attività degli utenti”.

La sicurezza informatica si conferma una priorità diffusa a livello globale, con il rischio di attacchi che aumenta in parallelo al numero di dispositivi IoT connessi, che si stima supererà quota 41,6 miliardi entro il 2025. Secondo il report Cost of a Data Breach stilato da IBM, nel 2023 il costo medio delle violazioni di dati, a livello globale, è stato di 4,45 milioni di dollari, con un aumento del 15% negli ultimi 3 anni. Questo rende indispensabile, per i manager, sfruttare infrastrutture IT connesse progettate con i massimi livelli di protezione informatica.

Grazie al processo di avvio sicuro, al firewall configurabile dall’utente e al provisioning zero-touch, la scheda di rete Network-M3 è in grado di rilevare facilmente le intrusioni e di garantire un elevato livello di sicurezza e affidabilità per i gruppi di continuità (UPS) e le unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU). La scheda di rete Network-M3 è la versione successiva a Network-M2, la prima scheda di rete per UPS disponibile sul mercato con le certificazioni di sicurezza informatica UL 2900-1 e IEC 62443-4-2. Network-M3 semplifica la gestione e la protezione delle infrastrutture critiche fornendo una soluzione flessibile in grado di autenticare qualsiasi firmware collegato, impedendo la diffusione di un attacco informatico in caso di minaccia.

Le caratteristiche della scheda di rete Network-M3 includono:

Crittografia basata sulla catena di fiducia e funzionalità di avvio sicuro del firmware, per evitare che la scheda di rete diventi un punto di vulnerabilità per gli attacchi informatici. Gli aggiornamenti del firmware sono disponibili senza alcun costo aggiuntivo

Firewall configurabile dall’utente, che fornisce un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo la scheda di rete Gigabit e l’UPS o la PDU da accessi non autorizzati e attacchi informatici

Memorizzazione in remoto dei token di sicurezza, con ulteriore protezione dagli accessi non autorizzati anche in caso di manomissioni fisiche

Provisioning zero-touch e configurazione automatica, che permettono un’integrazione più rapida dei dispositivi, consentendo di risparmiare tempo nelle implementazioni su larga scala

Supporto di velocità a 10/100/1000 Mbps, per garantire la massima compatibilità

Gestore di certificati, per facilitare la creazione e condivisione di certificati digitali a più dispositivi

Oltre alle funzionalità di monitoraggio e alle notifiche integrate web-based, la scheda Network-M3 può integrarsi con la suite Brightlayer Data Centers di Eaton, consentendo ai team IT di ottimizzare le operation e di arrivare preparati alle sfide del futuro. L’armonia di progettazione tra hardware e software offre una serie di capacità di automazione e funzionalità di gestione da remoto, riducendo i tempi di risposta alle problematiche legate all’alimentazione e garantendo aggiornamenti tempestivi che rafforzano le difese di sicurezza informatica. Inoltre, la scheda è integrata con il servizio di monitoraggio da remoto basato su cloud di Eaton, che rileva i dati degli UPS di Eaton e fornisce servizio di assistenza in loco in caso di rilevamento di eventi critici.