Etichettatura automatizzata Epson al Labelexpo

La stampante Epson SurePress L-4733AW debutterà a Bruxelles i prossimi 11-14 settembre in occasione di Labelexpo, insieme a ColorWorks CW-C4000, una soluzione per la stampa on-demand di etichette a colori abilitata per il cloud con tecnologia Loftware, e un robot Epson che dimostrerà sul posto un’applicazione di etichettatura automatizzata.

Come sottolineato da Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: “Le stampanti per etichette della gamma Epson SurePress sono note in tutto il mondo per la loro qualità, affidabilità e versatilità. Torniamo con grande piacere a Labelexpo per poter dimostrare in presenza il nuovo modello L-4733AW. Sviluppiamo continuamente la nostra tecnologia e questo importante aggiornamento della serie SurePress 4000 è la dimostrazione del nostro costante impegno nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti“.

SurePress L-4733AW: CMYK con arancione, verde e bianco

Sull’onda del successo ottenuto dai modelli precedenti, Epson espone la stampante per etichette a basse tirature SurePress L-4733AW, che rappresenta un importante aggiornamento della serie SurePress 4000 ed è disponibile nella configurazione CMYK e bianco con in più l’inchiostro arancione o l’overlay protettivo in linea e coniuga qualità, uniformità, ripetibilità e velocità superiori di stampa. Grazie al nuovo set di inchiostri Epson AQ4 (CMYK con arancione, verde e bianco), questa soluzione ha una gamma cromatica più ampia e una corrispondenza precisa dei colori su numerosi substrati. Offre anche funzioni di manutenzione semplificate e automatizzate, progettate per ottimizzare i tempi di attività riducendo al minimo gli interventi da parte dell’operatore, per un flusso di lavoro più rapido, efficiente e affidabile con tempi di consegna più brevi.

SurePress L-6534VW: finitura in linea con il sistema all-in-one compatto GM DC330 Mini

Nello stand è installata anche la stampante SurePress L-6534VW dotata del sistema all-in-one compatto GM DC330 Mini per la finitura in linea delle etichette. Progettata per ottimizzare la produttività, L-6534VW stampa fino a 50 metri al minuto, per elevati volumi di produzione e, con la finitura in linea, offre una soluzione end-to-end completa di alta qualità che riduce in modo significativo i tempi di produzione nel caso di elevate tirature.

Partnership Epson-Loftware per dare funzionalità cloud alla famiglia ColorWorks

In seguito all’annuncio della partnership tra Epson e Loftware, il più grande fornitore al mondo di soluzioni di etichettatura e gestione della grafica basate su cloud, a Labelexpo verranno presentate anche le nuove stampanti Epson ColorWorks con funzionalità cloud. Collegandosi ai sistemi aziendali installati in sedi diverse, queste stampanti rispondono alla crescente domanda di soluzioni per l’etichettatura a colori ad alta produttività nei settori chimico-farmaceutico, automotive, aerospaziale, retail e dell’elettronica.

Il robot per l’etichettatura automatica di farmaci diversi

Epson dimostrerà inoltre un’innovativa applicazione di etichettatura automatizzata utilizzando due stampanti ColorWorks, una smart camera e un robot Epson. Nello specifico, si tratta di un’applicazione per il settore medicale che richiede l’etichettatura personalizzata di contenitori per farmaci di varie dimensioni. Il processo automatizzato elimina la manipolazione umana, necessaria per alcuni farmaci, nonché potenziali errori di etichettatura.

A Labelexpo arriva la stampa RFID a colori on-demand

All’interno dello stand verrà inoltre effettuata una dimostrazione del nuovo prototipo di stampante RFID di Epson. Prima nel suo genere, questa stampante produce etichette RFID a colori on-demand, offrendo significativi vantaggi rispetto alla stampa in bianco e nero. Tramite i colori, infatti, è possibile differenziare con facilità i prodotti ed evidenziare le informazioni in modo chiaro.